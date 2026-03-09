Как живет заброшенный поселок в Чувашии: здесь нет ничего, кроме глухих лесов и пары домов: ни магазина, ни газа, ни дорог

Заброшенный поселок, где стоят покосившиеся от старости дома, и живут люди, которые не боятся тяжелого труда

В глухих и непроходимых лесах, на левом берегу Кочкарки, в Порецком районе Чувашии от цивилизации спрятался поселок Красноглухово. Когда-то здесь кипела жизнь: работали колхозы, полным ходом шла заготовка леса, возделывались поля, создавались рабочие места.

Сегодня же в поселке осталось всего несколько жилых домов: нет ни магазина, ни газа, ни дороги зимой. Как выживают в Красноглухово пенсионеры, рассказала автор Дзен-канала "Под зонтиком" (18+), которой довелось побывать в этих глухих местах и пообщаться с местным населением.

Расцвет поселка Красноглухово

Впервые поселок Красноглухово упоминается в одном из архивных документов 1859 года. Тогда он назывался Владимирка. В поселке было 11 домов и проживало 48 человек. Название Красноглухово получило по своему местонахождению: в глухих присурских лесах. Красным наименован из-за красного соснового бора.

По словам опытной путешественницы, поселок Красноглухово начал активно развиваться в 1926 году. Здесь заготавливали лес и обрабатывали древесину для предприятия "Фанера". В 1930 году население поселка насчитывало 600 человек, что довольно немало. В советское время жизнь здесь кипела. Но 90-е годы не пощадили никого: все было заброшено, колхозы распущены.

Как живет Красноглухово сегодня

Сегодня в Красноглухово царит тишина, которую лишь изредка нарушает уханье совы. Вокруг красивый и непроходимый лес. Дорога сохранилась только до бывшего лесничества. Многие дома развалились, у некоторых из них крыши приросли к земле, вдали стоят заброшенные ульи.

Но есть несколько домов, которые смотрятся крепко и надежно. Сразу понятно, что здесь живут люди старой закалки, которые не боятся ни труда на земле, ни одиночества, ни удаленности от благ цивилизации.

Одними из таких оказалась семья пенсионеров. Они держат корову, бычков. Рядом с домом стоит трактор и лежит стог сена. Продукты в основном свои: овощи, фрукты, яйца, молоко, творог и мясо. В лесу много грибов, ягод и разнотравья для чая. Медикаменты пенсионерам из города привозят дети.

Газа в доме нет: на зиму приходится заготавливать дрова. По соседству никто не живет. В остальных домах видны лишь черные глазницы окон и обрывки проводов, в заброшенных садах растут яблони, а на них плоды, которые уже давно некому есть.

До ближайшего населенного пункта от Красноглухово 28 километров: зимой дорогу никто не чистит.

"Уезжали мы в раздумьях и всю дорогу молчали. Местами грунтовка переходила в более твердое покрытие, виднелись остатки щебенки. ", – поделилась впечатлениями путешественница.

Мнение интернет-пользователей

Интернет-пользователи поблагодарили блогера за обзор и поделились собственными мыслями о судьбе российской деревни:

"Деревня в России давно умирает. Маленькие городки и то с трудом справляются, а село.." "Печально. Я живу в Карелии. У нас еще ничего городок, асфальт и все блага. А вот в селах, деревнях такой упадок. Дороги разбитые, народ живет бедно. В больницах врачей нет, не едут в села. Люди выживают, кто как может. В основном на рыбе. Но и она рядом с деревней не плавает. Надо постараться, чтобы поймать ее". "Таких заброшенных деревень по России тысячи. Нет работы, нет и жизни. Все бросают и уезжают в город. Если бы люди оставались, были бы и дороги, и магазины, и газ, и инфраструктура. Нет программы, нет денег. А так бы отдать все переселенцам: обеспечить их стройматериалами, дать кредиты, провести дороги, электроэнергию, глядишь и жизнь появится". "Сам переехал в СНТ с города. Тут тихо, спокойно. Можно расслабиться, заняться делами, а даже если дел нет, то можно и отдохнуть в тишине. "Деревню в России восстанавливать и восстанавливать".

