Садитесь или присаживайтесь? 5 слов, которые мы слышим в гостях — как говорить их грамотно

Частые ошибки в популярных выражениях

Казалось бы, что может быть проще — пригласить друзей на посиделки? Но даже в такой бытовой ситуации русский язык подкидывает ловушки. Неправильное ударение, неудачно подобранный глагол — и вот уже фраза звучит коряво. Автор канала "Татьяна Кузнецова. Говорим грамотно и уверенно" разобрала типичные ошибки, чтобы встреча гостей прошла не только вкусно, но и грамотно.

«Хозяева дома?» — куда ставить ударение

В разговорной речи можно услышать два варианта: хозЯева и хозяевА. Как правильно? Существительное «хозяева» — это множественное число от слова «хозЯин». Ударение в нём остаётся на том же месте — на втором слоге. Поэтому правильно говорить только хозЯева.

«Садитесь» или «присаживайтесь»?

Многие считают, что «присаживайтесь» звучит вежливее. Но филологи с этим не согласны. Глагол «присесть» означает либо «опуститься на корточки», либо «сесть на короткое время». Представляете, как странно звучит приглашение поужинать, если вас просят лишь ненадолго присесть?

Правильный вариант — «садитесь». А вот предлог можно выбирать любой: «за стол» и «к столу» равноправны. Правда, есть нюанс: «за стол» подразумевает более широкий контекст (можно и работать, и есть), а «к столу» — приглашение к уже накрытому месту. Но в бытовой речи разница не принципиальна.

Посиделки кУхонные или кухОнные?

Это прилагательное образовано от существительного «кУхня», и ударение в нём сохраняется на первом слоге. Поэтому правильно — только кУхонные посиделки, кУхонный гарнитур, кУхонная утварь.

Чайник вскипел или закипел?

Оба глагола допустимы, но с разными смысловыми оттенками. «Вскипел» — значит, процесс прошёл быстро, мгновенно. «Закипел» — подчёркивает постепенность, переход в состояние кипения. Для официальной речи лучше выбирать «закипел», а в быту можно использовать оба слова.

Можно ли «кушать»?

Этот глагол часто раздражает своей приторностью. И не зря: в официальной речи он неуместен. Нужно говорить «есть». Но в общении с детьми, близкими или гостями «кушать» вполне допустимо.

Филологи подчеркивают, грамотная речь не требует идеального знания правил. Достаточно запомнить несколько простых норм, чтобы ваше приглашение за стол звучало красиво и естественно.

