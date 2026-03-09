Марганцовка и перекись - в прошлом: замачиваю семена томатов в другом растворе - взойдут даже "тугодумы" и "лентяи"

Перед посевом семян томатов требуется их обработка. Для этой цели часто используется перекись водорода и марганцовка, но составы являются весьма агрессивными, поэтому при нарушении дозировки существует большая вероятность уничтожения семян. Канал «Дачные истории» советует подобрать более безопасное средство.
Идеальным компонентом для семян томатов станет кефир. Средство может показаться сомнительным, но на деле оно имеет впечатляющие агротехнические и биологические свойства.
Преимущества кисломолочного продукта для семян
«Кефир содержит симбиотическую микрофлору, состоящую из молочнокислых бактерий и дрожжей. Они производят особые вещества, которые активно борются с вредной микрофлорой, создавая неблагоприятные условия для ее развития», - сообщает источник.
Если перекись и марганцовка обладают только обеззараживающими свойствами, то о кефире так точно сказать не получится. Кисломолочный напиток также содержит большое количество витаминов, аминокислот и минералов. Полезные вещества способствуют активизации прорастания, обеспечивают идеальные условия для развития семенного материала.
«Кефир содержит полифенолы и антиоксиданты, которые играют ключевую роль в адаптации семян к стрессовым факторам окружающей среды», - рассказывает канал.
Как замачивать семена в кефире
Для приготовления состава необходимо развести в стакане воды одну столовую ложку кефира. После этого погрузить семена томатов, выдержать их от 12 до 24 часов. Состав является щадящим, поэтому он не вредит даже ослабленным семенам.
