Пластиковые стаканы - на мусорку: для томатов выбираю другую тару - рассада станет толщиной с мизинец

Какая тара сделает рассаду томатов крепкой

Рассада томатов способна не только вытягиваться, но и ложиться на бок. Это указывает на слишком тонкие стебли, которые не способны держать вес больших листьев. Использование других подкормок и грунта не решает проблему, а только усугубляет ее.

Для выращивания рассады дачники используют пластиковые стаканы, объем которых не превышает 500 мл. Кажется, что этого будет достаточно, но томаты относятся к растениям с ветвистой корневой системой. Им требуется много места, иначе корни начнут упираться в стенки стаканов.

«Взял один куст и посмотрел на корни через прозрачный стакан на просвет. Весь земляной ком был оплетен корнями как сеткой - они уперлись в стенки и дальше расти не могли. Сколько ни корми, сколько ни свети - корням просто некуда развиваться в этом объеме», - сообщил канал «Огородные шпаргалки».

Решение проблемы

Для решения понадобятся более большие емкости. Идеальный вариантом станут литровые стеклянные банки, которые обычно используются для консервации и солений. На дно каждой чистой емкости нужно выложить слой керамзита в качестве дренажа. После этого заполнить банку на треть почвой. Только теперь можно приступать к пересадке растений.

«Поставил ком в центр банки и начал досыпать грунт по краям. Главное - заглубил стебель до семядольных листьев, получилось дополнительно пять-семь сантиметров под землей», - рассказывает источник.

Через 2 недели появятся первые результаты. Рассада начнет крепнуть, перестанет наклоняться, при этом корневая система будет активно развиваться на протяжении всего периода. Растения, высаженные в банки, не болеют, легко переносят высадку в открытый грунт.

Рекомендации садовода:

«Первые два дня нужно держать пересаженную рассаду в полутени на том же подоконнике, только задвинуть вглубь от стекла. Это снижает стресс». «Если банок нет, подойдут обрезанные пластиковые бутылки на полтора литра или пакеты из-под сока объемом литр. Главное - глубина тары, а не ширина, потому что корни томатов растут вниз».

