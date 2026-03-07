Городовой / Полезное / Календарь переверну: зачем Петр I изменил летоисчисление и какой сейчас год
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Клещи убегут за километр: помогут бюджетные средства из аптеки – отдых на природе не будет омрачен Полезное
1 ложка на стакан – и даже семена-"тугодумы" взойдут в 2 раза быстрее: рассада попрет как танки, будет мощной и коренастой Полезное
Пластиковые стаканы - на мусорку: для томатов выбираю другую тару - рассада станет толщиной с мизинец Полезное
Призрак СССР: как живут люди в советском поселке Норвегии, который законсервировали 28 лет назад – как он выглядит сегодня Полезное
Древний город, который старше Москвы на 162 года: богат на достопримечательности - как добраться и что посмотреть Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Календарь переверну: зачем Петр I изменил летоисчисление и какой сейчас год

Опубликовано: 7 марта 2026 21:22
 Проверено редакцией
Календарь переверну: зачем Петр I изменил летоисчисление и какой сейчас год
Календарь переверну: зачем Петр I изменил летоисчисление и какой сейчас год
Legion-Media
Если бы не Петр Великий, Новый год мы бы отмечали 1 сентября 

Знаете ли вы, какой сейчас год? В вопросе, который звучит довольно странно, на самом деле не все так просто. Почему - разбирался автор канала "Филиал Карамзина".

Среди многочисленных изменений, за которыми стоит Пётр I, есть и смена календаря. В декабре 7208 года от Сотворения Мира царь Пётр I издал указ, который объявил 1 января первым днем нового 1700 года от Рождества Христова. Этот шаг разорвал многовековую традицию русского летоисчисления и по сей день определяет наш календарь.

Допетровское летоисчисление

До реформы на Руси использовали византийскую систему летоисчисления, которая берет начало от Сотворения Мира. Точкой отсчёта принимается 5508 год до Рождества Христова. Однако единого стандарта не существовало: новый год наступал то с 1 марта, то с 1 сентября. Согласно другим сведениям в летописях началом года считали Пасху. Поэтому у историков нет единого мнения о том, в какие точно годы происходили многие события в Древней Руси.

Почему Пётр I изменил календарь

Царь преследовал две основные цели. Во-первых, стремился привести к общему знаменателю календари России и Западной Европы, где уже было распространено летоисчисление от Рождества Христова. Во-вторых, боролся с оппозицией, которая искала в датах пророчества о конце света и приходе Антихриста. Демонстративно меняя календарь, император показывал, что управляет даже самим временем.

Почему юлианский, а не григорианский календарь?

Принимая судьбоносное решение, император равнялся на протестантские западные страны — Англию, Нидерланды, германские княжества, в которых жили по юлианскому календарь. Переходить на католический григорианский стиль казалось не целесообразно.

Так какой сейчас год? Если бы не реформа Петра, то 1 сентября в России ждали бы наступления 7536 года от Сотворения Мира.

Ранее Городовой рассказал, в чью честь назван Исаакиевский собор в Петербурге.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью