Календарь переверну: зачем Петр I изменил летоисчисление и какой сейчас год

Знаете ли вы, какой сейчас год? В вопросе, который звучит довольно странно, на самом деле не все так просто. Почему - разбирался автор канала "Филиал Карамзина".
Среди многочисленных изменений, за которыми стоит Пётр I, есть и смена календаря. В декабре 7208 года от Сотворения Мира царь Пётр I издал указ, который объявил 1 января первым днем нового 1700 года от Рождества Христова. Этот шаг разорвал многовековую традицию русского летоисчисления и по сей день определяет наш календарь.
Допетровское летоисчисление
До реформы на Руси использовали византийскую систему летоисчисления, которая берет начало от Сотворения Мира. Точкой отсчёта принимается 5508 год до Рождества Христова. Однако единого стандарта не существовало: новый год наступал то с 1 марта, то с 1 сентября. Согласно другим сведениям в летописях началом года считали Пасху. Поэтому у историков нет единого мнения о том, в какие точно годы происходили многие события в Древней Руси.
Почему Пётр I изменил календарь
Царь преследовал две основные цели. Во-первых, стремился привести к общему знаменателю календари России и Западной Европы, где уже было распространено летоисчисление от Рождества Христова. Во-вторых, боролся с оппозицией, которая искала в датах пророчества о конце света и приходе Антихриста. Демонстративно меняя календарь, император показывал, что управляет даже самим временем.
Почему юлианский, а не григорианский календарь?
Принимая судьбоносное решение, император равнялся на протестантские западные страны — Англию, Нидерланды, германские княжества, в которых жили по юлианскому календарь. Переходить на католический григорианский стиль казалось не целесообразно.
Так какой сейчас год? Если бы не реформа Петра, то 1 сентября в России ждали бы наступления 7536 года от Сотворения Мира.
