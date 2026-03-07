Городовой / Полезное / 1 ложка на стакан – и даже семена-"тугодумы" взойдут в 2 раза быстрее: рассада попрет как танки, будет мощной и коренастой
1 ложка на стакан – и даже семена-"тугодумы" взойдут в 2 раза быстрее: рассада попрет как танки, будет мощной и коренастой

Опубликовано: 7 марта 2026 22:01
 Проверено редакцией
Как подготовить семена к посеву, чтобы они взошли гораздо быстрее

Сезон посева семян в самом разгаре, и каждый дачник мечтает вырастить коренастую и крепкую рассаду. Ведь от этого зависит будущий урожай. Но иногда семена всходят очень долго и совсем не дружно. Как исправить ситуацию, объяснила опытный садовод, автор Дзен-канала Сад-огород Life (18+).

Калибровка

По словам эксперта, для быстрого и дружного прорастания семена нуждаются в подготовке. В первую очередь их важно откалибровать. Для этого достаточно развести 35 граммов соли в 1 литре воды и опустить туда семена на 20 минут. Те, что всплыли, уже не взойдут, их остается выбросить, те, что осели на дно, следует промыть и просушить.

Обеззараживание

Затем семена важно обеззаразить. Для этого необходимо развести 1 грамм марганцовки в 100 миллилитрах воды и поместить семена в раствор в тканевом мешочке на 30 минут.

Стимуляция прорастания

Для ускорения прорастания семена следует замочить на 12 часов в растворе янтарной кислоты, который готовится из расчета 1 грамм "янтарки" на 1 литр воды. После замачивания семена лучше поместить в холодильник хотя бы на сутки. Это их закалит.

Если у вас дражированные семена или гибриды F1, то обрабатывать и замачивать их не нужно.

Опытный садовод, эксперт Дзен-канала Procvetok (18+) Дмитрий Кастрицкий рассказал, что ускорить прорастание любых семян способна перекись водорода 3%. Достаточно растворить 1 чайную ложку перекиси в стакане воды и отправить в получившийся раствор семена на 30 минут. После промыть их чистой водой и посеять. Как объяснил эксперт, перекись размягчает оболочку семян и насыщает их кислородом, благодаря чему повышается всхожесть.

Кроме того, можно засыпать семена в марлю и погрузить в горячую воду на 3 секунды, а затем сразу в холодную: и так 2-3 раза. От таких перепадов температуры взойдут даже старые семена-"тугодумы".

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
