Кокосовое печенье из 5-ти ингредиентов: простое, нежное и рассыпчатое – влюбитесь с первого укуса

Новости по теме

Масло стареет в 5 раз быстрее – одна привычка губит двигатель каждый день: она есть у 90% водителей

Перейти

Смешиваю муку с сыром – и закуска на миллион готова: хрустящая и очень вкусная – справится даже ребенок

Перейти

Мешаю картошку и муку: Получаю нереальную "вкусняху" на завтрак - едим даже в Великий Пост

Перейти

Пол-ложки в тесто - драники не впитают лишнее масло: жарим без тонны жира и пригарин - секрет белорусских хозяек

Перейти

Не начинка, а искушение: получается нежнее сливочного масла, сытная и вкусная – идеальна для блинов

Перейти