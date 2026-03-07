Кокосовое печенье из 5-ти ингредиентов: простое, нежное и рассыпчатое – влюбитесь с первого укуса

Ничто не сравнится с домашней выпечкой, особенно самостоятельно приготовленное печенье. Десерт из муки и кокосовой стружки готовится очень просто – основное время займет остывание в холодильнике и запекание. Рецептом поделилась автор портала «Лайфхакер» Дарья Родионова.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- кокосовая стружка – 40 г;
- мука – 100 г;
- сливочное масло – 115 г;
- сахарная пудра – 5 ст. л.;
- кукурузный крахмал – 2 ст. л.
Способ приготовления
Размягчите масло и взбейте его с сахарной пудрой с помощью миксера. Добавьте крахмал, муку и половину кокосовой стружки – и снова взбейте миксером.
Возьмите большой противень (но такой, чтобы он поместился в холодильник) и застелите его пергаментной бумагой. Сделайте из 2 ч. л. теста шарик, обваляйте его в кокосовой стружке и положите на противень. То же самое повторите и с оставшимся тестом. Между печеньем оставляйте дистанцию в пару сантиметров, поскольку оно при выпекании увеличится в размерах.
Поставьте противень в холодильник на полчаса и разогрейте духовку до 180 °C. Через 30 минут переставьте противень в духовку и выпекайте печенье около 12 минут.
