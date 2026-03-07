Городовой / Полезное / Кокосовое печенье из 5-ти ингредиентов: простое, нежное и рассыпчатое – влюбитесь с первого укуса
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не только «Автово»: топ-5 самых красивых станций метро Санкт-Петербурга Вопросы о Петербурге
Кинула в пакет, сунула в духовку – и вкусный ужин готов: домашних за уши не оттащить Полезное
Клещи убегут за километр: помогут бюджетные средства из аптеки – отдых на природе не будет омрачен Полезное
1 ложка на стакан – и даже семена-"тугодумы" взойдут в 2 раза быстрее: рассада попрет как танки, будет мощной и коренастой Полезное
Пластиковые стаканы - на мусорку: для томатов выбираю другую тару - рассада станет толщиной с мизинец Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Кокосовое печенье из 5-ти ингредиентов: простое, нежное и рассыпчатое – влюбитесь с первого укуса

Опубликовано: 7 марта 2026 23:29
 Проверено редакцией
Кокосовое печенье из 5-ти ингредиентов: простое, нежное и рассыпчатое – влюбитесь с первого укуса
Кокосовое печенье из 5-ти ингредиентов: простое, нежное и рассыпчатое – влюбитесь с первого укуса
Legion-Media
Как приготовить песочное кокосовое печенье с минимумом усилий

Ничто не сравнится с домашней выпечкой, особенно самостоятельно приготовленное печенье. Десерт из муки и кокосовой стружки готовится очень просто – основное время займет остывание в холодильнике и запекание. Рецептом поделилась автор портала «Лайфхакер» Дарья Родионова.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • кокосовая стружка – 40 г;
  • мука – 100 г;
  • сливочное масло – 115 г;
  • сахарная пудра – 5 ст. л.;
  • кукурузный крахмал – 2 ст. л.

Способ приготовления

Размягчите масло и взбейте его с сахарной пудрой с помощью миксера. Добавьте крахмал, муку и половину кокосовой стружки – и снова взбейте миксером.

Возьмите большой противень (но такой, чтобы он поместился в холодильник) и застелите его пергаментной бумагой. Сделайте из 2 ч. л. теста шарик, обваляйте его в кокосовой стружке и положите на противень. То же самое повторите и с оставшимся тестом. Между печеньем оставляйте дистанцию в пару сантиметров, поскольку оно при выпекании увеличится в размерах.

Поставьте противень в холодильник на полчаса и разогрейте духовку до 180 °C. Через 30 минут переставьте противень в духовку и выпекайте печенье около 12 минут.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить салат-бургер с фаршем.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью