Кинула в пакет, сунула в духовку – и вкусный ужин готов: домашних за уши не оттащить

Опубликовано: 8 марта 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт запеченной курицы с капустой в рукаве 

Кулинарный блогер Наталья Калнина поделилась рецептом нежного, сочного и сытного ужина, который не отнимет много сил, ведь готовится сам по себе. Смешали, отправили в духовку – и блюдо готово. Получается ароматным и вкусным. У домашних только за ушами пищит от удовольствия.

Что потребуется:

  • куриное филе – 300 граммов;
  • белокочанная капуста – 600 граммов;
  • луковица – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • подсолнечное масло – 4 столовые ложки;
  • соль – половина чайной ложки;
  • черный перец – по вкусу;
  • лавровый лист – 1-2 шт;
  • соевый соус – 1 столовая ложка.

Как приготовить:

В первую очередь нужно нарезать куриное филе небольшими кусками, добавить к нему соевый соус и немного карри или куркумы для цвета.

Нашинковать капусту соломкой и обмять ее руками. Лук нарезать кубиками. Морковь натереть на терке. Все смешать, всыпать соль, перец, добавить подсолнечное масло и куриное филе.

Перемешать, все отправить в рукав для запекания, добавить лавровый лист и защипнуть края. Запекать в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 50-60 минут. Блюдо получится мягким, сочным и очень вкусным.

Полезный совет:

Если вы любите поэкспериментировать, то в смесь можно добавить щепотку тмина или паприки. Тмин сделает блюдо более ароматным, а паприка придаст ему сладость и красивый оттенок.

Запеченная капуста с курицей – это идеальный вариант для тех, кто ценит свое время и любит простые домашние блюда. Минимум посуды, никаких жирных брызг на плите и всегда отличный результат.

Ранее мы поделились рецептом нежной, сытной и вкусной намазки на хлеб.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
