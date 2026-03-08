Кинула в пакет, сунула в духовку – и вкусный ужин готов: домашних за уши не оттащить

Кулинарный блогер Наталья Калнина поделилась рецептом нежного, сочного и сытного ужина, который не отнимет много сил, ведь готовится сам по себе. Смешали, отправили в духовку – и блюдо готово. Получается ароматным и вкусным. У домашних только за ушами пищит от удовольствия.
Что потребуется:
- куриное филе – 300 граммов;
- белокочанная капуста – 600 граммов;
- луковица – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- подсолнечное масло – 4 столовые ложки;
- соль – половина чайной ложки;
- черный перец – по вкусу;
- лавровый лист – 1-2 шт;
- соевый соус – 1 столовая ложка.
Как приготовить:
В первую очередь нужно нарезать куриное филе небольшими кусками, добавить к нему соевый соус и немного карри или куркумы для цвета.
Нашинковать капусту соломкой и обмять ее руками. Лук нарезать кубиками. Морковь натереть на терке. Все смешать, всыпать соль, перец, добавить подсолнечное масло и куриное филе.
Перемешать, все отправить в рукав для запекания, добавить лавровый лист и защипнуть края. Запекать в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 50-60 минут. Блюдо получится мягким, сочным и очень вкусным.
Полезный совет:
Если вы любите поэкспериментировать, то в смесь можно добавить щепотку тмина или паприки. Тмин сделает блюдо более ароматным, а паприка придаст ему сладость и красивый оттенок.
Запеченная капуста с курицей – это идеальный вариант для тех, кто ценит свое время и любит простые домашние блюда. Минимум посуды, никаких жирных брызг на плите и всегда отличный результат.
