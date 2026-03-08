Кинула в пакет, сунула в духовку – и вкусный ужин готов: домашних за уши не оттащить

Новости по теме

Вместо масла и сырых яиц — только творог и три желтка: вот мой 5-минутный соус, который все едят ложками

Перейти

2 ложки в воду - и семена моркови готовы к посеву: взойдут густым ковром за 2 дня

Перейти

Не квашеная, а гораздо круче: сочная, хрустящая и вкусная закуска из капусты – и на праздник, и на каждый день

Перейти

После таяния снега озимому луку - обязательно: развожу 1:15 с водой - и не знаю бед, перья не желтеют, луковицы с кулак

Перейти

Масло стареет в 5 раз быстрее – одна привычка губит двигатель каждый день: она есть у 90% водителей

Перейти