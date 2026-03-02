Вкуснее любой колбасы: нежная намазка на хлеб из 2 простых ингредиентов – готовится за 7 минут и покоряет с первого укуса

Кулинарный блогер Наталья Цветкова поделилась рецептом нежной и сытной намазки на хлеб, которая готовится просто и быстро, буквально за 7 минут. Получается настолько вкусной, что покоряет с первого укуса. Идеально подойдет и для завтрака, и для плотного перекуса, и даже для праздничного стола. Затмит любую колбасу.
Что потребуется:
- яйцо – 4 шт.;
- сырокопченый бекон – 70 граммов;
- зеленый лук – 5-7 перьев;
- зерновая горчица – 1 чайная ложка;
- майонез – 1 столовая ложка;
- перец – по вкусу;
- ломтики хлеба толщиной 1 сантиметр – 5 шт.
Как приготовить:
В первую очередь нужно отварить яйца вкрутую. Тем времнем подсушить ломтики хлеба на сковороде с обеих сторон. Поджарить пласты бекона до румяности и скукоживания. Засушивать ничего не нужно. Все делается очень быстро.
Сварившиеся яйца натереть на мелкой терке. Измельчить бекон ножом. Мелко порубить зеленый лук или укроп. Соединить все ингредиенты в глубокой миске. Поперчить, добавить горчицу и заправить все майонезом или сметаной. Перемешать. Подать на ломтике батона.
Отзывы хозяек
Хозяйки поблагодарили блогера за рецепт и поделились собственными кулинарными идеями:
"Можно попробовать вместо бекона рыбку горячего копчения или куриную печень. Это я так, для разнообразия".
"Чем заниматься обжаркой на двух сухих сковородах, можно хлеб поджарить в тостере... проще, быстрее, не надо танцевать у плиты и сторожить, чтобы хлеб не подгорел".
"Я делаю намазку на половинках вареного и обжаренного картофеля, но из него вынимаю серединку, получаются лодочки. И уже с намазкой низ картофеля тоже поджариваю, 2-3 минуты . Внучка обожает".
