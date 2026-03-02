Городовой / Полезное / Вкуснее любой колбасы: нежная намазка на хлеб из 2 простых ингредиентов – готовится за 7 минут и покоряет с первого укуса
Вкуснее любой колбасы: нежная намазка на хлеб из 2 простых ингредиентов – готовится за 7 минут и покоряет с первого укуса

Опубликовано: 2 марта 2026 00:12
Legion-Media
Рецепт нежной и вкусной намазки на хлеб за 7 минут 

Кулинарный блогер Наталья Цветкова поделилась рецептом нежной и сытной намазки на хлеб, которая готовится просто и быстро, буквально за 7 минут. Получается настолько вкусной, что покоряет с первого укуса. Идеально подойдет и для завтрака, и для плотного перекуса, и даже для праздничного стола. Затмит любую колбасу.

Что потребуется:

  • яйцо – 4 шт.;
  • сырокопченый бекон – 70 граммов;
  • зеленый лук – 5-7 перьев;
  • зерновая горчица – 1 чайная ложка;
  • майонез – 1 столовая ложка;
  • перец – по вкусу;
  • ломтики хлеба толщиной 1 сантиметр – 5 шт.

Как приготовить:

В первую очередь нужно отварить яйца вкрутую. Тем времнем подсушить ломтики хлеба на сковороде с обеих сторон. Поджарить пласты бекона до румяности и скукоживания. Засушивать ничего не нужно. Все делается очень быстро.

Сварившиеся яйца натереть на мелкой терке. Измельчить бекон ножом. Мелко порубить зеленый лук или укроп. Соединить все ингредиенты в глубокой миске. Поперчить, добавить горчицу и заправить все майонезом или сметаной. Перемешать. Подать на ломтике батона.

Отзывы хозяек

Хозяйки поблагодарили блогера за рецепт и поделились собственными кулинарными идеями:

"Можно попробовать вместо бекона рыбку горячего копчения или куриную печень. Это я так, для разнообразия".

"Чем заниматься обжаркой на двух сухих сковородах, можно хлеб поджарить в тостере... проще, быстрее, не надо танцевать у плиты и сторожить, чтобы хлеб не подгорел".

"Я делаю намазку на половинках вареного и обжаренного картофеля, но из него вынимаю серединку, получаются лодочки. И уже с намазкой низ картофеля тоже поджариваю, 2-3 минуты . Внучка обожает".

Ранее мы поделились еще одним рецептом вкусной намазки на хлеб.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
