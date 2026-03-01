Не картофель, а целый завод: штампует вкусные клубни как угорелый даже в холода – урожай собираем по 20 шт. с 1 куста

Назван удивительно урожайный и неприхотливый сорт картофеля, который не боится фитофтору

Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова назвала сорт картофеля, который удивил дачников щедрым урожаем и устойчивостью к фитофторе. При этом клубни вырастают очень крупными и вкусными. Идеально подходят и для пюре, и для жарки.

Описание сорта

По словам эксперта, речь идет о сорте "Уника". Он был выведен перуанским селекционером Хорхе Альберто Эспинозой и был завезен в Россию одним из чиновников. Сначала такой сорт стали выращивать в Омске, а после он начал распространяться по другим регионам. Кусты вырастают в высоту до 1 метра с мощными коричневыми стеблями.

Картофель "Уника" удивил своей неприхотливостью, способностью активно расти и в дожди, и в холода на любой почве и в любом регионе. При этом сорт показал удивительную устойчивость к фитофторозу.

Урожайность

Урожай можно копать уже через 80-95 дней после появления всходов. Клубни вырастают с розовой кожурой и желтой мякотью, весом до 700 граммов, вкусными и лежкими. Подходят и для жарки, и для пюре, и для супов. Урожайность составляет в среднем 40 ведер с 1 сотки или 20 клубней с 1 куста.

Личный опыт дачников

Дачники оставляют о сорте "Уника" только положительные отзывы:

"В этом году посадил "Унику". Не окучивал, часто поливал. Сегодня, 10 сентября, выкопал 3 куста: на корню не менее 15 картофелин весом от 450 до 550 граммов. Мелких только три штуки. Сажал 54 корня. Выкопал все 10 ноября: все клубни были от 350 до 750 граммов. Вкусные. Чудо, а не сорт". "Устойчив к фитофторозу, который бушевал в этом сезоне. Ботва сейчас становится потихоньку желтой: картофель показывает готовность к началу уборки. Вкус хороший. Клубни расположены компактно и крупные. Хранятся замечательно". "Самый урожайный сорт: отдельные кусты дали по два 12-литровых ведра. Некоторые клубни весом по 1 килограмму. Копать одно удовольствие: поддел лопатой куст и выдернул, картошка вся на кусте, обрывай и складывай в тележку. Окучивать не надо, кусты в ширину 1 метр, высота при уходе и поливе может достигать 1,5 метра. Любит подкормки и полив. Колорадский жук не идет на него".

Ранее мы сообщали, какой еще сорт картофеля порадовал дачников богатым урожаем и устойчивостью к фитофторозу.