Налог на брак и дождь: россиянка, переехав в Швейцарию, поразилась, за что приходится платить

За что швейцарцы платят налоги

Налоговая система отличается в разных государствах. О том, как она устроена в Швейцарии и почему жители этой страны платят налог на дождь, рассказал автор канала «Путешествия со смыслом». Блогер встретился с подругой, переехавшей в Цюрих полтора года назад, и она поделилась своими наблюдениями.

Налог на собственную квартиру

Одним из самых неожиданных открытий стал налог «условная арендная стоимость». Швейцарское государство исходит из логики: если человек живёт в собственной квартире и не платит аренду, значит, он как будто зарабатывает сумму, которую мог бы получать от сдачи жилья. Эту сумму добавляют к годовому доходу и облагают налогом. Подруга купила квартиру в пригороде Цюриха — аналогичное жильё сдаётся примерно за 2000 франков в месяц. Эти деньги государство «начисляет» ей ежегодно, и с них нужно платить налог.

Налог на дождь

В некоторых кантонах действует налог на отведение дождевой воды. Муниципалитет считает площадь крыши и заасфальтированных участков: чем больше поверхность, с которой вода стекает в канализацию, тем выше плата за её обработку. Площади измеряют по спутниковым снимкам или приезжают с проверкой на место.

Сбор за телевидение — даже если телевизора нет

Все домохозяйства в Швейцарии платят обязательный сбор за телерадиовещание — около 335 франков в год. Неважно, есть ли телевизор или компьютер. Отказаться от уплаты нельзя, за неуплату возбуждают исполнительные производства.

Штрафы за мусор

Выбросить отходы можно только в специальные пакеты с маркировкой муниципалитета — один пакет стоит около 2 франков. Зато стекло, бумагу, органику и батарейки принимают бесплатно в специальных пунктах, и сортировать приходится по шести категориям. Если нарушить правила, «мусорная полиция» найдёт в отходах чек с именем владельца и выпишет штраф.

"Штраф" за брак

Из-за прогрессивной шкалы налогообложения супруги платят в сумме больше, чем если бы жили вместе без регистрации. Их доходы складываются, и пара попадает в более высокую налоговую категорию. Многие швейцарцы сознательно не оформляют отношения, чтобы не переплачивать.

Несмотря на все перечисленное, рассказчица возвращаться в Россию не хочет, хотя теперь смотрит на свою большую зарплату иначе. До вычета налогов сумма кажется красивой, но после всех государственных сборов остаётся совсем другая цифра.

