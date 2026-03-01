Городовой / Полезное / Вношу в марте "волшебный" порошок – и орхидею не унять: выстрелит цветоносом как из пушки, бутоны будут размером с блюдце
Вношу в марте "волшебный" порошок – и орхидею не унять: выстрелит цветоносом как из пушки, бутоны будут размером с блюдце

Опубликовано: 1 марта 2026 23:16
 Проверено редакцией
Как добиться обильного цветения орхидеи

Орхидея считается достаточно требовательным комнатным растением, и её цветение не всегда легко достигается. Тем не менее, даже этот тропический вид хорошо реагирует на определённые домашние подкормки.

Для стимуляции цветения орхидеи в начале весны рекомендуется использовать доступное средство, имеющееся в каждом доме. Речь идёт об активированном угле. Подробнее рассказала опытный цветовод Марина Жукова.

Необходимо измельчить 5 таблеток активированного угля до состояния порошка, после чего внести его в цветочный горшок. Затем следует произвести полив растения.

Активированный уголь способствует не только разрыхлению и обеззараживанию почвы, защищая растение от заболеваний, но также регулирует влажность и снижает кислотность грунта.

Создание таких условий способствует активному цветению даже самых требовательных орхидей. Данную подкормку не требуется повторять часто; достаточно вносить порошок активированного угля один раз в месяц.

Ранее мы рассказали, как добиться пышного цветения герани при помощи трехэтапной подкормки.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
