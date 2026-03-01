Вношу в марте "волшебный" порошок – и орхидею не унять: выстрелит цветоносом как из пушки, бутоны будут размером с блюдце

Орхидея считается достаточно требовательным комнатным растением, и её цветение не всегда легко достигается. Тем не менее, даже этот тропический вид хорошо реагирует на определённые домашние подкормки.
Для стимуляции цветения орхидеи в начале весны рекомендуется использовать доступное средство, имеющееся в каждом доме. Речь идёт об активированном угле. Подробнее рассказала опытный цветовод Марина Жукова.
Необходимо измельчить 5 таблеток активированного угля до состояния порошка, после чего внести его в цветочный горшок. Затем следует произвести полив растения.
Активированный уголь способствует не только разрыхлению и обеззараживанию почвы, защищая растение от заболеваний, но также регулирует влажность и снижает кислотность грунта.
Создание таких условий способствует активному цветению даже самых требовательных орхидей. Данную подкормку не требуется повторять часто; достаточно вносить порошок активированного угля один раз в месяц.
