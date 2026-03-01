Какие тайны хранит Борисоглебский монастырь - главная жемчужина Торжка: обязателен к посещению

В Торжке можно увидеть большое количество церквей, храмов и монастырей, но один из них является особенным. Речь идет о Новоторжском Борисоглебском монастыре. Он расположен на улице Старицкой, 7.
Борисоглебский монастырь является главной достопримечательностью Торжка. Он был основан в 1038 году, что делает его одним из старейших в России. Легенды гласят, что монастырь был построен бывшим боярином Ефремом, который являлся конюшим князя Владимира I. Сооружение посвящено убитым князьям Глебу и Борису.
«В 1577 году во время правления Ивана Грозного к храму пристроили два придела. Введенская церковь, сохранившаяся до наших дней, была построена в XVII столетии на месте церкви, сожжённой поляками. Она является самым древним сооружением монастыря», - сообщает Advantour.
Эпохой возрождения монастыря стала вторая половина XVIII века, когда был построен Борисоглебский собор. В 1925 году монастырь стал использоваться в качестве профилактория. Только в 90-е годы здесь разместился музей, а также запустилась реконструкция зданий.
Какие секреты хранит Борисоглебский монастырь
«При раскопках найдены фундаменты неизвестных построек, а также столб, относящийся к более ранней, древней эпохе», - рассказывает источник.
Во время археологических работ также удалось найти монастырскую кузницу, остатки мостовой, монеты, гребни, ножи, наконечники стрел. Эти находки указывают, что жизнь здесь кипела еще до строительства монастыря на протяжении многих столетий. При этом образование Торжка произошло еще позже – только в 1139 году.
Это показывает, насколько старинным является место, где сейчас расположен Борисоглебский монастырь. Существует вероятность, что он хранит в себе еще множество тайн, которые пока неизвестны археологам.
