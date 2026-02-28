Древний российский город, которому 951 год: богат архитектурными и природными памятниками - что посетить

Старинный город в Тверской области с богатой историей

Если вы окажетесь в Тверской области, то обязательно посетите город Торопец. Он представляет собой старорусскую провинцию, сохранившую большое количество достопримечательностей, которые имеют средневековый вид.

Город Торопец был основан в 1074 году на реке Торопе. Водоем получил свое название из-за быстрого течения. Именно в этом городе вы сможете полностью погрузиться в историю Древней Руси. Достаточно посетить несколько достопримечательностей.

Свято-Тихоновский женский монастырь

legion-media

На территории монастыря можно увидеть Никольский храм и Покровскую церковь, построенные в XVII–XVIII веках. В 2005 году на базе этих церквей возвели Свято-Тихоновский монастырь, который до сих пор является главным религиозным центром города.

Торопецкий краеведческий музей

«Краеведческий музей находится на островке, с двух сторон огибаемом речкой Торопой. В древности этот остров носил название «Красный вал» и сейчас является археологическим памятником республиканского значения», - сообщает Tur-Ray.Ru.

Выставки музея посвящены периоду от основания до настоящего времени. Здесь можно найти старинные вещи, археологические артефакты, иконы, книги. Некоторые из них были принесены местными жителями в качестве пожертвования.

Собор Корсунской иконы Божией Матери

legion-media

Собор был отстроен в 1804 году на месте деревянной церкви. Он проектировался смоленским архитектором Осипом Спиркиным. В 1980 году здание было отреставрировано.

Спасо-Преображенская церковь

legion-media

Эта обитель была построена в 1706 году. Через 50 лет тут случился страшный пожар, после которого и появилось каменное здание. Здесь также сохранились и другие постройки – пастырский дом, часовни. Богослужения возобновились в церкви только в 1997 году.

Дуб Александра Невского

В 1239 году здесь был высажен дуб князем Александром Невским. Дерево прожило несколько веков, после чего зачахло, дав жизнь новому дубу. С этого момента место считается одной из главных достопримечательностей города.

Набережная реки

Отсюда открывается вид на красивые места города, достопримечательности. Река Торопа остается незамерзающей даже зимой, поэтому здесь можно покататься на катерах и лодках. Идеальное время для посещения – лето. В этот период года здесь особенно живописно.

Ранее портал «Городовой» рассказал, где находится лучшее село России.