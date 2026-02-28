Как живет заброшенный поселок среди марийских лесов: там нет ничего, кроме нескольких домов – ни магазина, ни газа, ни надежды

Среди густых марийских лесов, в Килемарском районе республики Марий Эл находится заброшенный поселок Удюрма. Здесь всего несколько домов, нет газа и водоснабжения. Как живут люди в Удюрме, рассказала автор Дзен-канала "Под зонтиком" (18+), которой довелось побывать в этом необычном месте.

Расцвет Удюрмы

По словам опытной путешественницы, поселок Удюрма – яркий пример того, что уже угасло, то не восстановить. Еще в 17 веке здесь находилась Удюрминская волость Царевосанчурского уезда. А в 1938 году на месте нынешней Удюрмы был создан лесоучасток, который стали активно развивать.

Но Великая Отечественная война внесла свои коррективы, и жизнь поселка на время замерла. Вторая волна его развития началась только в 1949 году, когда здесь открыли столовую, пекарню и магазин. Благодаря строительству узкоколейной железной дороги уже к 1957 году количество жилых домов в Удюрме выросло с 6 до 241.

Работа в те времена здесь кипела: шло активное освоение леса. К 1961 году количество населения поселка превысило 1000 человек, что довольно много.

Приговор поселку

Однако, когда в 1972 году узкоколейную дорогу, используемую для перевозки леса, закрыли, поселок начал угасать. Люди постепенно стали перебираться в соседние, более перспективные населенные пункты. А после "узкоколейка" и вовсе была разобрана, и Удюрме фактически был вынесен приговор.

Закрылась столовая, пекарня и школа. До последнего работал только магазин. Люди жили здесь лишь за счет своего хозяйства: выращивали овощи, делали закатки, держали коров. После 2000-х годов население поселка сократилось до 150 человек, а сегодня с трудом можно найти 5.

Как живут в Удюрме сегодня

Перед въездом в поселок работает техника, включая трактор и манипуляторы, лежит привезенный лес и установлен противопожарный пункт.

Среди заброшенных домов есть несколько жилых. Люди выращивают овощи, держат коз и поросят. Во дворе огоромные поленницы дров. Ведь газа здесь нет и в домах печное отопление. Вода только в колодце.Те, кто остался в Удюрме, зарабатывают на жизнь сбором ягод и грибов, заготовкой веников.

Но все дается здесь тяжелым трудом, вдали от благ цивилизации. Как выживают здесь люди? Возможно, они просто привыкли, приспособились, а может нашли в такой жизни свои прелести: тишина, свежий воздух, ягоды, грибы, аромат разнотравья и живописные места. Но такое под силу далеко не каждому.

Мнение интернет-пользователей

Интернет-пользователи поблагодарили путешественницу за обзор и поделились собственными мыслями о жизни в заброшенном поселке:

"Все правильно. Я поражаюсь, как выстояла деревня, где когда-то жили мои бабушка с дедушкой. Развалился совхоз, и все – кончилась деревня. Немного спасло то, что рядом дороги, город. Молодежь сразу поуезжала. Мой дядя с семьей до сих пор живут". "Вот в таких деревнях люди выживут в случае каких-то ЧП". "Была в году 92 в Шушерах на практике, тоже заброшенный лесоучасток. Доживали местные. Приезжала продуктов лавка. Даже летом на простой машине не доедешь. Вокруг была первозданная красота, тишина... Теперь там заповедник". "Последствия прогресса. Когда-то все равно все поедут обратно в деревни. Уже начался этот процесс". "Бывал в тех краях. Суровая природа. В начале июня и в августе возможны заморозки. Почва супесчаная, без полива урожая хорошего не будет. А сколько там летом мошки, слепней, клещей... Волки зимой по дворам шастают". "Единственный плюс от лесопилок – давали бесплатно горбыль и опилки, чисто за доставку брали символически. Не знаю, как сейчас.... раньше использовали на подстилку скоту, а горбылем баню топили и заборы городили".

