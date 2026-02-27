Город подкованной блохи, купцов и лимонов: здесь учат петь канареек и выпускают "ПАЗики" – где находится и что посмотреть

Что скрывает старинный город мастеров

В 80 километрах от Нижнего Новгорода, на правом берегу Оки расположился город, который по праву считается родиной подкованной блохи и знаменитых "ПАЗиков". Здесь по сей день учат петь канареек и выращивают домашние лимоны. По словам автора Дзен-канала "Путешествия по городам и весям" (18+), город славится тихими улочками и старинными купеческими домами, но пока не входит в популярные маршруты. Однако его туристический потенциал очень высок.

Конечно, речь идет о Павлово, известном в народе как Павлово-на-Оке. Его появление относят к 1566 году, когда город впервые упоминается в грамоте князя Ивана Грозного как деревянная крепость "Павлов Острог".

За счет удачного географического расположения Павлово быстро стало центром торговли и ремесленничества. Сегодня в городе проживает чуть больше 55 000 человек. Он по сей день остается центром машиностроения и металлобработки. Одно из самых знаменитых предприятий – Павловский автомобильный завод (ПАЗ), где выпускают легендарные "ПАЗики".

Достопримечательности

Усадьба купца Петра Щеткина

Павлово богато купеческими особняками и усадьбами 19-20 веков. Некоторые из них поражают своими необычными балконами, лепниной и другими архитектурными элементами. Здесь определенно есть, что посмотреть и где погулять.

Одним из символов Павлово считается усадьба купца первой гильдии Петра Щеткина, которому принадлежала крупная фабрика по производству лопат и замков. Усадьба была построена в 1899 году. Главное ее украшение – нависающий эркер.

После революции усадьбу национализировали. В разное время здесь размещались военкомат, партийный комитет и редакция газеты "Павловкий металлист". Сегодня в здании раполагается ресторан.

Дом купца Ефима Алипова

К красивым особнякам Павлово относят и дом купца Ефима Алипова – мучного торговца. Дом был построен в начале 20 века в кирпичном стиле. Декор фасада создавался рисунком кирпичной кладки: рельефные пояски, широчайший карниз, закругленный угол здания. Дом украшает угловая круглая башенка с конусообразной крышей. Она служила ориентиром на пути к Оке. В начале 20 века на первом этаже дома располагался бакалейный магазин, а на втором этаже были жилые помещения.

Павловские автобусы

Именно в Павлово выпускают знаменитые "ПАЗики". Завод был построен в 1932 году. Изначально здесь производили кузовную арматуру и шоверский инструмент. С 1952 года предприятие было перепрофилировано и переименовано в "Павловский автобусный завод". В этом же году оно выпустило первые 5 "ПАЗиков". Завод работает и по сей день, а его автобусы можно увидеть на улицах многих городов.

Павловские лимоны

Кроме того, Павлово славится домашними лимонами. Их начали выращивать еще в 19 веке, когда местный купец Карачистов привез из Турции несколько саженцев, подаренных ему по случаю удачной сделки. Купец отдал лимоны своему родственнику, который высадил их в кадку. Через некоторое время комнатные лимоны украшали почти каждый подоконник в Павлово.

Павловские канарейки

В Палове вывели собственную породу канареек. Более 70 лет местные специалисты учат пернатых петь, применяя особые методики постановки голоса певчих птиц. Павловские "артисты" уже стали обладателями всевозможных наград на конкурсах, в том числе международных, а в городе действует клуб кенароводов, известный на всю страну.

Родина подкованной блохи

В Павлово мастер Павел Куликов по примеру героя сказа Николая Лескова "Левша" создал металлическую блоху с подковками. В 2003 году он стал претендентом на Книгу рекордов Гиннеса, смастерив двухмиллиметровую блоху из титана, серебра и золота. Куликов не только подковал блоху, но и обул ее в лапти и даже заставил стучать молоточком по наковальне. Работу мастера можно увидеть через микросокоп в Павловском историческом музее.

