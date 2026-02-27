Городовой / Город / Театральная» без зрителей: первый вестибюль откроют только в 2030-м, поезда продолжают проноситься мимо
Опубликовано: 27 февраля 2026 12:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Выбор мест для выходов долгое время сопровождался спорами.

Открытие первого вестибюля станции «Театральная» на Лахтинско-Правобережной линии отложено до 2030 года. Об этом 26 февраля рассказал вице-губернатор Николай Линченко, сообщает телеграм-канал «Подземник».

Новый выход разместят на пересечении Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов, где раньше стоял дом быта. Ранее в Комитете по строительству упоминали 2029 год, но теперь дедлайн официально перенесли.

Расположение выходов долго обсуждали с разногласиями. От идеи на перекрёстке улиц Глинки и Декабристов отказались из-за возражений худрука Мариинского театра Валерия Гергиева.

Против выступали владелец АЗС в Театральном сквере компания «Роснефть» и администрация дома быта на Лермонтовском, но проект всё же одобрили.

Станция «Театральная» полностью готова с конца 2024 года, но без выходов на поверхность поезда проезжают её без остановки на перегоне от «Спасской» до «Горного института».

Юлия Аликова
