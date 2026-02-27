Из 100500 сортов сажаю 1 – и кайфую все лето: плоды шпарит как передовик, томаты по 300 гр. и слаще рахат-лукума

Большинство опытных садоводов знакомы с популярным сортом томатов «Бычье сердце». Тем не менее, всегда целесообразно рассматривать иные сорта, как отмечает выпускница Тимирязевской академии Ксения Давыдова.
Опытный садовод рекомендует обратить внимание на сорт «Веселый сосед».
Каковы преимущества данного гибрида? В первую очередь, вас впечатлит внешний вид плодов — они рифленые.
Кроме того, данный сорт относится к среднеспелым. Первый урожай можно получить через 110–115 дней. Средний вес плода составляет 250–300 граммов. Садоводы, имеющие опыт выращивания этого сорта, отмечают сочность плодов и их насыщенно-красный цвет.
Сорт характеризуется высокой урожайностью. Несмотря на значительный размер плодов, в одной кисти может формироваться от 4 до 8 мясистых томатов.
Выращивание томата возможно как в тепличных условиях, так и на открытом грунте. При этом сорт демонстрирует устойчивость к изменениям погодных условий.
Высота куста достигает 1,5 м. Однако стебель данного сорта отличается значительной мощностью. Тем не менее, томату потребуется пасынкование.
С одного квадратного метра возможно получить до 9,5 кг плодов. Томаты пригодны как для употребления в свежем виде, так и для консервации.
