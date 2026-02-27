Городовой / Город / 15 см снега за сутки: как коммунальщики спасают Невский от ледового апокалипсиса
15 см снега за сутки: как коммунальщики спасают Невский от ледового апокалипсиса

Опубликовано: 27 февраля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
На фоне перепада температур дороги Петербурга сковала гололедица.

В Санкт-Петербурге разыгрался мощный снегопад. Ночью улицы очищали свыше 930 единиц снегоуборочной техники. Утром на дежурство вышли более 1020 машин и 1051 дворник. За ночь удалось вывезти 15 300 кубометров снега.

Ночью на 27 февраля столбик термометра поднялся выше нуля, снег превратился в дождь, а из-за резких колебаний температуры на дорогах возникла гололедица.

Как отметила Елена Мизгулина, глава отдела комплексной уборки дорог КБ СПБ, за сутки выпадало 15 см снега, а за всю зиму — свыше 153 см осадков. Дорожные службы утилизировали около 1,5 млн кубометров снега, передает Neva.Today.

Коммунальщики непрерывно отслеживают состояние улично-дорожной сети, уделяя особое внимание остановкам транспорта, метро, пешеходным зонам, тротуарам и подъездам к соцобъектам.

Дополнительно проводят внеплановые проверки крыш домов: снимают наледь и снежные наносы со скатов.

Система «Городовой» на базе ИИ регистрирует жалобы на уборку и мгновенно передает данные ответственным службам.

В условиях непогоды коммунальщики перешли на усиленный режим работы.

Власти рекомендуют петербуржцам отказаться от личного автотранспорта из-за высокого риска аварий и предпочесть общественный транспорт.

Автор:
Юлия Аликова
Город
