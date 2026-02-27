15 см снега за сутки: как коммунальщики спасают Невский от ледового апокалипсиса

В Санкт-Петербурге разыгрался мощный снегопад. Ночью улицы очищали свыше 930 единиц снегоуборочной техники. Утром на дежурство вышли более 1020 машин и 1051 дворник. За ночь удалось вывезти 15 300 кубометров снега.
Ночью на 27 февраля столбик термометра поднялся выше нуля, снег превратился в дождь, а из-за резких колебаний температуры на дорогах возникла гололедица.
Как отметила Елена Мизгулина, глава отдела комплексной уборки дорог КБ СПБ, за сутки выпадало 15 см снега, а за всю зиму — свыше 153 см осадков. Дорожные службы утилизировали около 1,5 млн кубометров снега, передает Neva.Today.
Коммунальщики непрерывно отслеживают состояние улично-дорожной сети, уделяя особое внимание остановкам транспорта, метро, пешеходным зонам, тротуарам и подъездам к соцобъектам.
Дополнительно проводят внеплановые проверки крыш домов: снимают наледь и снежные наносы со скатов.
Система «Городовой» на базе ИИ регистрирует жалобы на уборку и мгновенно передает данные ответственным службам.
В условиях непогоды коммунальщики перешли на усиленный режим работы.
Власти рекомендуют петербуржцам отказаться от личного автотранспорта из-за высокого риска аварий и предпочесть общественный транспорт.