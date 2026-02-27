Выбираю правильный горшок - спатифиллум зацветает даже без подкормок: превратится в корабль с белыми "парусами"

Подкормки не всегда показывают результат, когда дело заходит о цветении спатифиллума. Большое значение для комнатного растения имеет горшок. При выборе неправильной тары о бутонизации, правильном развитии спатифиллума можно забыть. Канал «Цветущий фикус» назвал критерии, которые важно учитывать при подборе горшка.
Диаметр цветочного горшка
Спатифиллум предпочитает расти вширь, поэтому горшки для него должны быть широкими. Его корни редко заглубляются, так как являются поверхностными. Для взрослого спатифиллума подходит горшок с диаметром 20 см. Высота не должна превышать 30 см.
«Не сажайте молодые растения в объемные горшки. Во-первых, застой воды может привести к гнили корней. Во-вторых, спатифиллум из тех цветов, которые сначала наращивают корни, и только после того, как займут весь горшок, начинают отращивать листву и цвести», - сообщает источник.
Материал для горшка
Керамика считается самым неудачным вариантом. Часто корни начинают прирастать к такой поверхности, что приводит к повреждению спатифиллума при пересадке. Стоит избегать и горшков из дерева, так как они могут повредиться из-за частого полива. Проще всего подобрать качественный пластик.
«Если ваш цветок стоит на солнечном подоконнике, то выбирайте белый цвет емкости или любые пастельные оттенки. Так он не будет перегреваться на солнце, и корни не начнут страдать от жары», - рассказывает канал.
Не подойдут и горшки из стекла, которые обычно используются для орхидеи. Корни спатифиллума негативно реагируют на солнечный свет, что способствует замедлению роста.
