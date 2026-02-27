Городовой / Полезное / Воздушные узбекские лепешки без духовки и дрожжей – магазинный хлеб и в подметки не годится: на вкус как в ресторане
Воздушные узбекские лепешки без духовки и дрожжей – магазинный хлеб и в подметки не годится: на вкус как в ресторане

Опубликовано: 27 февраля 2026 17:07
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как приготовить Катламу – традиционную узбекскую лепешку

Катлама – популярная узбекская слоеная лепешка, которая готовится за считанные минуты. Выпекаются такие лепешки на сухой сковороде, дрожжи не нужны. Это универсальная замена хлебу: Катлама хорошо сочетается с мясом, различными закусками, вареньем и медом. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • пшеничная мука – 550 г;
  • теплая вода – 300 г;
  • сливочное масло – 150 г;
  • соль – 5 г.

Мука должна быть высшего сорта, так как в ней максимальное содержание клейковины.

Способ приготовления

Перемешайте муку с солью, влейте в воду и замесите тесто – оно должно стать мягким и эластичным, не прилипающим к рукам. Дайте тесту отдохнуть примерно 10 минут, после чего разделите его на 4-6 частей.

Каждую часть раскатайте в тонкий круг, смажьте растопленным маслом, сверните рулетиком и скрутите «улиткой». Затем раскатайте «улитку» так, чтобы диаметр круга стал не меньше 16 см.

Разогрейте сковороду и прожарьте каждую лепешку до достижения румяности. Обычно на одну лепешку требуется максимум 5 минут.

Рецепт можно разнообразить. Попробуйте, например, добавить слоям дробленый арахис или кунжут – так лепешки станут хрустящими. Можно добавить специи, зелень и чеснок для более пикантного вкуса.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить вафельные трубочки на сковороде.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
