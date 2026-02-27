Не питомцы, а гении: топ самых умных пород кошек - станут верными спутниками человека

Какие кошки являются самыми умными

Кошки считаются умными животными, но некоторые породы особенно выделяются на фоне остальных. Это позволяет сформировать список самых интеллектуальных питомцев. С ними не возникнет проблем при воспитании, дрессировке.

Бенгальская кошка

legion-media

Отличается любознательным и дружелюбным нравом. Порода требует особого внимания, когда дело касается дрессировки. Если этого не делать, то животное начнет открывать шкафы, ящики и двери, добывать корм самостоятельно и даже включать свет. Питомец с легкостью считывает эмоции, различает интонации человека и обладает хорошей памятью.

Мейн-кун

legion-media

«Они быстро учатся хорошим привычкам, подстраиваются под график хозяина и уважают личное пространство. Незаурядные способности демонстрируют уже в детстве — быстро учатся ходить в лоток, знакомятся с когтеточкой и другими правилами поведения. При правильном воспитании не будут доставлять хлопот и «проказничать»», - сообщает сайт «Пурина».

Сиамская кошка

legion-media

Прекрасно понимают настроение человека, но с дрессировкой могут возникнуть проблемы, если пытаться повысить тон. Порода отличается не только смышлёностью, но и разговорчивостью.

Русская голубая кошка

legion-media

«Кошки обрели популярность не только из-за внешних данных, но и утонченных манер и высокого интеллекта. Являются деликатными и ненавязчивыми, не проявляют чрезмерной ласки, не беспокоят хозяина, если он занят, и редко показывают свой нрав», - рассказывает источник.

Улучшать интеллектуальные способности питомца можно самостоятельно. Для этого потребуются интерактивные игрушки и уделение вопросу достаточного количества времени. При дрессировках угощайте кошку чем-то вкусным, никогда не кричите на нее и не применяйте силу. Иначе это только отпугнет питомца.

