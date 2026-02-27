Городовой / Полезное / Не питомцы, а гении: топ самых умных пород кошек - станут верными спутниками человека
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Салат из пекинской капусты за 5 минут: легкий, нежный и вкусный – говится быстро и просто, всегда выручает Полезное
Метро Петербурга: «Площадь Восстания» частично закроют со 2 марта Город
Секрет приготовления идеальных котлет: получатся воздушными и нежными – муж забудет дорогу к маме Полезное
Букет-ловушка: почему черёмуха и гиацинты — худшие подарки на 8 марта Город
Стаканы для рассады - непростительная ошибка: выращиваю томаты в другой емкости - корни стали прочнее, чем у баобаба Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Не питомцы, а гении: топ самых умных пород кошек - станут верными спутниками человека

Опубликовано: 27 февраля 2026 17:55
 Проверено редакцией
Не питомцы, а гении: топ самых умных пород кошек - станут верными спутниками человека
Не питомцы, а гении: топ самых умных пород кошек - станут верными спутниками человека
Legion-Media
Какие кошки являются самыми умными

Кошки считаются умными животными, но некоторые породы особенно выделяются на фоне остальных. Это позволяет сформировать список самых интеллектуальных питомцев. С ними не возникнет проблем при воспитании, дрессировке.

Бенгальская кошка

legion-media
legion-media

Отличается любознательным и дружелюбным нравом. Порода требует особого внимания, когда дело касается дрессировки. Если этого не делать, то животное начнет открывать шкафы, ящики и двери, добывать корм самостоятельно и даже включать свет. Питомец с легкостью считывает эмоции, различает интонации человека и обладает хорошей памятью.

Мейн-кун

legion-media
legion-media

«Они быстро учатся хорошим привычкам, подстраиваются под график хозяина и уважают личное пространство. Незаурядные способности демонстрируют уже в детстве — быстро учатся ходить в лоток, знакомятся с когтеточкой и другими правилами поведения. При правильном воспитании не будут доставлять хлопот и «проказничать»», - сообщает сайт «Пурина».

Сиамская кошка

legion-media
legion-media

Прекрасно понимают настроение человека, но с дрессировкой могут возникнуть проблемы, если пытаться повысить тон. Порода отличается не только смышлёностью, но и разговорчивостью.

Русская голубая кошка

legion-media
legion-media

«Кошки обрели популярность не только из-за внешних данных, но и утонченных манер и высокого интеллекта. Являются деликатными и ненавязчивыми, не проявляют чрезмерной ласки, не беспокоят хозяина, если он занят, и редко показывают свой нрав», - рассказывает источник.

Улучшать интеллектуальные способности питомца можно самостоятельно. Для этого потребуются интерактивные игрушки и уделение вопросу достаточного количества времени. При дрессировках угощайте кошку чем-то вкусным, никогда не кричите на нее и не применяйте силу. Иначе это только отпугнет питомца.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приучить кошку к когтеточке.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью