Приучаем кошку к когтеточке без мучений - есть надежные способы: обои, ковры и диваны останутся целыми

Опубликовано: 26 февраля 2026 19:35
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как приучить кошку к когтеточке с помощью простого плана действий

Каждой кошке важно регулярно точить когти, так как это позволяет избавляться от ороговевшего слоя. Чаще всего питомцы для этой цели выбирают именно обои, диваны, стулья, ковры. Приучить животное к когтеточке бывает очень сложно, но есть методы, которые помогут добиться желаемого.

План действий после приобретения новой когтеточки:

  1. Дайте питомцу привыкнуть к новому предмету. Кошка должна понять, что когтеточка не представляет никакой опасности.
  2. Покажите, что нужно делать на личном примере. При кошке начните скрести ногтями по поверхности когтеточки. Существует вероятность, что питомец заинтересуется происходящим.
  3. Используйте похвалу и угощение. Если кошка начала драть когти правильно, то обязательно дайте ей что-то вкусное и похвалите. Животное начнет делать так чаще, чтобы получить дополнительную порцию угощения.

Обработка когтеточки для привлечения питомца

«Натрите столбик сушеной кошачьей мятой, обработайте спреем или поместите сушеные листья под обивку, если конструкция аксессуара это позволяет. Кошка не оставит без внимания притягательный аромат и обязательно изучит его источник», - сообщает «Пурина.ру».

От использования валерьянки нужно отказаться. Это растение способно принести вред здоровью питомца. Лучше все-таки задействовать кошачью мяту, так как она абсолютно безопасна.

Рекомендация:

«Можно приобрести когтеточку со встроенной игрушкой на веревочке: она привлечет внимание и пробудит охотничий инстинкт. В процессе игры животное будет взаимодействовать не только с игрушкой, но и с когтеточкой».

Ранее портал «Городовой» рассказал, как отучить кошку кусаться.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
