Дождь и слякоть - не помеха моде: вот почему петербуржцы всегда стильно выглядят

Пасмурная погода Петербурга не влияет на желание местных жителей модно выглядеть

Как правило, теплое лето - это время самых модных образов и стильных нарядов, когда каждая женщина стремится выглядеть современно, дорого, ярко. Солнце будто дарит светлое настроение и желание одеться красиво. В дождь такое настроение улетучивается, и вот уже ярко одетые женщины закутывают себя в мрачные свитера и унылые плащи. Но вот парадокс: в Санкт-Петербурге, который славится своей переменчивой погодой и вечной слякотью, местные жители всегда выглядят модно и стильно, пусть и предпочитают одеваться в темные вещи. Почему такое происходит? Попробуем разобраться.

Как пишет автор дзен-канала "Алексей Куклев | Дневник Лёхи", многие петербуржцы вообще не считают дождь за «плохую погоду». Для них это больше фоновая влажность, как в Лондоне. Но именно в этом и состоит вся "соль": туман, влага, отражения в лужах и мокрый гранит заражают петербуржцев "депрессивной романтикой", которая и вызывает желание одеться стильно, немного грустно, будто ты трагический герой европейского кино.

«В Питере грустно и так красиво, что грусть становится искусством», - делятся своими впечатлениями туристы.

Именно здесь и зародилась мода на тёмные пальто, шарфы, резиновые сапоги и элегантные плащи. Но местные жители выглядят в них не серо, а стильно и современно.

Стилист Александра Павловская тоже отмечает безукоризненный стиль петербуржцев, которых не пугает дождливая погода. По ее мнению, такая тенденция связана отчасти с тем, что Питер в отличие от Москвы, где люди одеваются менее привлекательно, не стал центром притяжения всей России. В Москву едут люди из маленьких городов, которые не привыкли модно одеваться, а в Петербурге, культурной столице России, с детства знают, что красиво и элегантно.

А еще, считает Павловская, это может быть связано с малым количеством офисов в Санкт-Петербурге, если сравнивать с Москвой. Меньше офисов - меньше людей, вынужденных следить за скучным дресс-кодом.

"Я действительно страстно и горячо полюбила Питер уже в сознательном возрасте – и действительно одной из ключевых причин стало обилие стильных самобытно одетых людей на улицах. Таких креативных, красивых, разных и совершенно не боящихся экспериментов!" - признается стилист в своем дзен-канале.

