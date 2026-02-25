Замиокулькас не растёт: 4 важных правила - и побеги попрут наперегонки

Замиокулькас - красивое растение, но уход за ним кажется цветоводам без опыта непростым занятием. У некоторых растения, которое называют иначе долларовым деревом, совершенно не желает наращивать новые побеги, выглядит вяло и тускло, никакого яркого блеска на листьях нет.
Такое "поведение" цветка говорит о явных ошибках в выращивании, иными словами, вы что-то делаете не так, разберёмся, что именно. Рассмотрим 4 ошибки начинающих с замиокулькасом.
Советы по увеличению количества побегов у замиокулькаса дают на портале "Огород", стоит прислушаться к мнению экспертов, и ваше растения быстро выдаст новые ветки.
- Первое, на что стоит обратить внимание, - освещение. Растение любит хорошую освещённость, но не выносит воздействие прямых солнечных лучей. Для него нужно сделать рассеянный свет, например, через тонкую шторку, иначе будет ожог листьев, цветок будет болеть, рост побегов будет надолго приостановлен.
- Также для замиокулькаса важна влажность. Нет необходимости слишком часто поливать растение, вы зальёте его, корни могут начать гнить, что негативно скажется на росте. Лучше1 раза в неделю проводить опрыскивания, полив - умеренный. Раз в месяц можно давать цветку влажный душ, чтобы смыть накопившуюся на листьях пыль.
- Не забывайте о составе почвы. Тяжёлая земля с примесью глины не подходит. Можно приобрести грунт для кактусов или разбавить землю песком.
- Важна для растения и температура. В комфортных условиях замиокулькас достаточно бодро наращивает новые побеги. Летом нужно поддерживать температуру не выше 29 градусов, зимой - 15-18, это идеальнгые словия для растения.
