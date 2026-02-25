От монилиоза вишни обрабатываю по снегу – и урожай собираю ведрами: агроном рассказал, как спасти сад от болезни

Информация об обработке вишни, черешни и других косточковых культур от монилиоза широко известна всем дачникам, однако на практике часто допускаются ошибки в ключевом аспекте — своевременности проведения процедуры. Агроном Ксения Давыдова рассказала, как нужно подходить к вопросу, чтобы не ошибаться.
Монилиоз у вишни проявляется в двух формах: монилиальный ожог и плодовая гниль. В первом случае возбудитель проникает в растение через цветочные почки, во втором — через поврежденные плоды.
Для эффективной защиты растений первую обработку рекомендуется проводить ранней весной, до схода снежного покрова, используя 3%-ную бордоскую жидкость. Данный препарат обеспечивает защиту в течение месяца, что соответствует периоду до распускания почек.
Следующий этап включает применение препарата "Хорус". На данном этапе часто возникают ошибки, связанные с преждевременной обработкой в стремлении обеспечить максимальную защиту.
Важно учитывать, что предварительная защита вишни с помощью "Хоруса" неэффективна, поскольку данный препарат проникает в растение через листовую поверхность. В отсутствие листьев применение пестицида нецелесообразно.
Обработку "Хорусом" следует проводить после появления зеленого конуса. Последующая обработка осуществляется препаратами "Скор" или "Строби" в фазе цветения вишни.
"Скор" демонстрирует эффективность в температурном диапазоне от +14 до +25 градусов Цельсия. Использование воды с температурой выше +25 градусов Цельсия для разведения препарата не рекомендуется, поскольку это приводит к снижению его активности. Рекомендуемая дозировка составляет 2 грамма на 10 литров воды, при этом объем рабочего раствора на одно дерево варьируется от 2 до 5 литров, в зависимости от возраста и размера растения.
При незначительном распространении монилиоза в саду данных обработок будет достаточно.
