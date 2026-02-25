Городовой / Полезное / Европейский храм под Москвой - с короной вместо купола: кто и зачем построил церковь в стиле барокко
Европейский храм под Москвой - с короной вместо купола: кто и зачем построил церковь в стиле барокко

Опубликовано: 25 февраля 2026 04:10
 Проверено редакцией
Европейский храм под Москвой - с короной вместо купола: кто и зачем построил церковь в стиле барокко
Европейский храм под Москвой - с короной вместо купола: кто и зачем построил церковь в стиле барокко
legion-media
Эту церковь нужно увидеть своими глазами

В истории русской архитектуры есть памятники, которые стоят особняком. Они нарушают привычные каноны, удивляют смелостью форм и заставляют спорить искусствоведов столетиями.

Именно такой является церковь в подмосковных Дубровицах. Это не просто храм, а настоящее произведение искусства, которое соединило в себе европейский размах и русскую душу.

Уникальный памятник архитектуры
Знаменская церковь считается одной из самых красивых в России. Этот храм не похож на традиционные православные постройки. Здание настолько экстравагантно, что исследователи до сих пор спорят, как оно вообще могло появиться под Москвой.

Архитектурный стиль и его особенности
Церковь относится к редкому направлению - голицынскому барокко. Этот стиль представляет собой прямое заимствование западноевропейских образцов. Его главные черты - обилие скульптур и резного декора. Помимо Знаменской церкви, к этому стилю можно отнести лишь несколько построек в России.

История создания
Строительство храма заказал князь Борис Голицын, воспитатель Петра I. Известный европейскими манерами, князь хотел видеть усадебную церковь в западном стиле.

Однако новшество пришлось по душе не всем: готовое здание простояло 5 лет в ожидании освящения. Патриарх Адриан считал его слишком европейским. Разрешение получили только после смерти патриарха, а на открытии присутствовал сам Петр I.

Архитектурные детали
Фасады храма поражают обилием деталей, которые лучше рассматривать не спеша. Стены украшают цветочные орнаменты, горельефы и скульптуры святых, расположенные ярусами.

Вокруг центральной башни разместились фигуры двенадцати апостолов. Вместо традиционного купола здание венчает позолоченная корона - символ, не имеющий аналогов в русской традиции.

Имя архитектора до сих пор точно не установлено, хотя исследователи предполагают участие шведского мастера Никодемуса Тессина Младшего.

Интерьер и внутреннее убранство
Внутри церковь удивляет не меньше. Привычных росписей здесь нет - их место заняли объемные барельефы. Скульптуры выполнены в технике стукко: их лепили прямо на месте из известкового раствора с битым кирпичом.

Судьба церкви в XX веке
В 1930-е годы церковь закрыли, а колокольню, которая стояла рядом взорвали (недавно ее восстановили). После войны здание передали научному институту.

Только в начале 1990-х храм вернули верующим. Сегодня Знаменская церковь является главной достопримечательностью Подольска, сообщает арт-энтузиаст.

Ранее "Городовой" рассказал, в каких городах России туристы чувствуют себя лишними.

