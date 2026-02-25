Из 650 сортов выбираю всегда 1: перцы выдает в любую погоду - хоть в грунт, хоть в теплицу, по 20 штук с куста

Выбор правильного сорта перца – залог богатого урожая. Если вы счастливый обладатель дачи или огорода в теплом или умеренном климате, то вам повезло. Многие сорта прекрасно растут как в открытом грунте, так и в теплице. А вот жителям северных регионов придется быть внимательнее и строго следовать рекомендациям для каждого конкретного сорта.
Чемпион по урожайности
Дачникам, желающим получить высокий урожай сладких перцев с минимальными усилиями, стоить обратить внимание на сорт "Изобелла", считает эксперт портала "Антонов сад" Галина Кузьмицкая. Этот сорт поражает своей урожайностью – до 12-14 килограммов толстостенных плодов с квадратного метра. Он неприхотлив в уходе и славится невероятной завязываемостью плодов. На одном кусте можно увидеть до 20 крупных и ярко-красных перцев. Каждый плод весит около 165 граммов и имеет толстые стенки до 1 см.
Агротехника
С момента появления всходов до полной биологической спелости проходит 115-125 дней. Плоды универсальны в использовании, прекрасно хранятся и легко переносят транспортировку, что делает их идеальными для продажи. Растения этого сорта высокие, штамбовые, поэтому им потребуется подвязка к опоре и пасынкование.
Уход
Уход за "Изобеллой "стандартный. Это регулярные поливы, рыхление почвы и 2-3 подкормки за сезон. Высаживать рассаду рекомендуется по схеме 50х35 см.
Личный опыт дачников
"Мне очень понравился этот сорт. Толстая стенка и он когда растет имеет нежно-зеленый оттенок. Это очень удобно и красиво для заготовоу", - рассказала Светлана из Саратова.
"Отличный сорт. Сею его каждый год и всегда остаюсь довольна. Хорошо растет хоть в теплице, хоть в открытом грунте. Плодоноситью на 5+. Рекомендую!", - поделилась Татьяна из Казани.
Ранее портал "Городовой" рассказал про невероятно урожайный сорт болгарского перца.