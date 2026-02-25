Городовой / Полезное / Из 650 сортов выбираю всегда 1: перцы выдает в любую погоду - хоть в грунт, хоть в теплицу, по 20 штук с куста
Штормовой снег и гололёд: «жёлтый» уровень опасности объявлен в Петербурге до утра пятницы
7 причин образования пустоцветов у огурцов: исправить ситуацию легко – зеленцы попрут как ненормальные
Самый тихий регион России: Ленобласть на 20% безопаснее страны
Отучаем кошку кусаться - эти приемы работают безотказно: без запугивания и наказания питомца
Рассада станет мощной и крепкой: 2 шт. в воду – и томаты с перцами окрепнут на глазах – будут толще пальца
Из 650 сортов выбираю всегда 1: перцы выдает в любую погоду - хоть в грунт, хоть в теплицу, по 20 штук с куста

Опубликовано: 25 февраля 2026 03:45
 Проверено редакцией
Мегаурожайный сорт сладкого перца 

Выбор правильного сорта перца – залог богатого урожая. Если вы счастливый обладатель дачи или огорода в теплом или умеренном климате, то вам повезло. Многие сорта прекрасно растут как в открытом грунте, так и в теплице. А вот жителям северных регионов придется быть внимательнее и строго следовать рекомендациям для каждого конкретного сорта.

Чемпион по урожайности

Дачникам, желающим получить высокий урожай сладких перцев с минимальными усилиями, стоить обратить внимание на сорт "Изобелла", считает эксперт портала "Антонов сад" Галина Кузьмицкая. Этот сорт поражает своей урожайностью – до 12-14 килограммов толстостенных плодов с квадратного метра. Он неприхотлив в уходе и славится невероятной завязываемостью плодов. На одном кусте можно увидеть до 20 крупных и ярко-красных перцев. Каждый плод весит около 165 граммов и имеет толстые стенки до 1 см.

Агротехника

С момента появления всходов до полной биологической спелости проходит 115-125 дней. Плоды универсальны в использовании, прекрасно хранятся и легко переносят транспортировку, что делает их идеальными для продажи. Растения этого сорта высокие, штамбовые, поэтому им потребуется подвязка к опоре и пасынкование.

Уход

Уход за "Изобеллой "стандартный. Это регулярные поливы, рыхление почвы и 2-3 подкормки за сезон. Высаживать рассаду рекомендуется по схеме 50х35 см.

Личный опыт дачников

"Мне очень понравился этот сорт. Толстая стенка и он когда растет имеет нежно-зеленый оттенок. Это очень удобно и красиво для заготовоу", - рассказала Светлана из Саратова.

"Отличный сорт. Сею его каждый год и всегда остаюсь довольна. Хорошо растет хоть в теплице, хоть в открытом грунте. Плодоноситью на 5+. Рекомендую!", - поделилась Татьяна из Казани.

Ранее портал "Городовой" рассказал про невероятно урожайный сорт болгарского перца.

Анастасия Чувакова
