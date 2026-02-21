Городовой / Полезное / Из 560 сортов выбираю каждый год только 1: вяжет перцы в любую погоду - для теплицы и для открытого грунта, с куста по 5 кг плодов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Город Пущина и Татьяны Лариной с ее генералом: это место хранит историю любви пушкинской героини – непременно стоит побывать Полезное
Как скотч помогает чистить яйца в 10 раз быстрее — и без грязи на кухне Полезное
Как сделать отмостку без бетона: дешево, быстро и просто - прослужит без ремонта 20 лет Полезное
3 бестселлера, которые захватывают до 25 лет и навевают скуку в 30+: проверьте, успели ли вы в последний вагон Полезное
2 компонента в воду - и орхидея выдает цветы круглыми сутками: станет королевой подоконника, каждый бутон - шедевр Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Из 560 сортов выбираю каждый год только 1: вяжет перцы в любую погоду - для теплицы и для открытого грунта, с куста по 5 кг плодов

Опубликовано: 21 февраля 2026 16:40
 Проверено редакцией
Из 560 сортов выбираю каждый год только 1: вяжет перцы в любую погоду - для теплицы и для открытого грунта, с куста по 5 кг плодов
Из 560 сортов выбираю каждый год только 1: вяжет перцы в любую погоду - для теплицы и для открытого грунта, с куста по 5 кг плодов
Городовой ру
Самый урожайный и сладкий сорт перца 

Для тех, кто ценит в перце не только сладость, но и щедрость урожая, а также стойкость к капризам погоды, выбор идеального сорта может стать настоящим квестом. Ведь магазинные полки ломятся от изобилия разных вариантов. К счастью, есть проверенные временем сорта, которые ежегодно радуют урожайностью многих дачников. Один из таких интересных вариантов - "Подарок Молдовы". Это среднеранний представитель отличной адаптацией к условиям возделывания.

Характеристика сорта

Его компактные, невысокие кустики не требуют подвязки и отличаются хорошим иммунитетом к распространенным заболеваниям. Сами перчики имеют конусовидную форму. Их кожица плотная, а стенки мясистые. Это делает плоды идеальными для заготовок.

По мере созревания они меняют свой цвет с нежного светло-зеленого на насыщенный темно-красный. Все плоды примерно одного размера, что очень удобно, например, при фаршировании или консервировании. Вкус у перцев замечательный – хороши как в свежем виде, так и после термической обработки.

Личный опыт дачников

"Выращиваем "Подарок Молдовы" в теплице. Сеем семена в последних числах февраля, а переносим в грунт примерно через пару месяцев. Растут кусты быстро, но я обязательно их после пересадки удобряю азотом. Дальше использую препараты на основе фосфора и калия. Урожаями никогда не жаловались", - рассказал Илья из Самары.

"Вкусный сорт, очень ароматный, но главное, что кожица не лопается при варке. Я этот перец использую всегда для зимних консерваций и фаршировки. Кстати, плоды выглядят так, как дорогостоящие магазинные. А выращиваются довольно просто", - поделилась Елена из Долгопрудного.

Ранее портал "Городовой" рассказал про Лунный календарь посева баклажанов в феврале.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью