Из 560 сортов выбираю каждый год только 1: вяжет перцы в любую погоду - для теплицы и для открытого грунта, с куста по 5 кг плодов

Самый урожайный и сладкий сорт перца

Для тех, кто ценит в перце не только сладость, но и щедрость урожая, а также стойкость к капризам погоды, выбор идеального сорта может стать настоящим квестом. Ведь магазинные полки ломятся от изобилия разных вариантов. К счастью, есть проверенные временем сорта, которые ежегодно радуют урожайностью многих дачников. Один из таких интересных вариантов - "Подарок Молдовы". Это среднеранний представитель отличной адаптацией к условиям возделывания.

Характеристика сорта

Его компактные, невысокие кустики не требуют подвязки и отличаются хорошим иммунитетом к распространенным заболеваниям. Сами перчики имеют конусовидную форму. Их кожица плотная, а стенки мясистые. Это делает плоды идеальными для заготовок.

По мере созревания они меняют свой цвет с нежного светло-зеленого на насыщенный темно-красный. Все плоды примерно одного размера, что очень удобно, например, при фаршировании или консервировании. Вкус у перцев замечательный – хороши как в свежем виде, так и после термической обработки.

Личный опыт дачников

"Выращиваем "Подарок Молдовы" в теплице. Сеем семена в последних числах февраля, а переносим в грунт примерно через пару месяцев. Растут кусты быстро, но я обязательно их после пересадки удобряю азотом. Дальше использую препараты на основе фосфора и калия. Урожаями никогда не жаловались", - рассказал Илья из Самары.

"Вкусный сорт, очень ароматный, но главное, что кожица не лопается при варке. Я этот перец использую всегда для зимних консерваций и фаршировки. Кстати, плоды выглядят так, как дорогостоящие магазинные. А выращиваются довольно просто", - поделилась Елена из Долгопрудного.

