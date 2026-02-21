Почему нельзя превышать скорость даже на 1 км/ч: объясняем новые правила для водителей

Правила скоростного режима стали гораздо жестче

В последнее время контроль за соблюдением скоростного режима на российских дорогах вышел на новый уровень. Технологии фиксации нарушений стали точнее и умнее, а внимание инспекторов сместилось на самые опасные участки.

Это значит, что привычные многим водителям хитрости и допуски больше не работают. Сегодня даже небольшое превышение скорости, которое раньше осталось бы незамеченным, гарантированно приведет к штрафу.

Правило «минус 20» больше не работает

Раньше многие водители считали превышение до 20 км/ч безопасной зоной, за которую не наказывают. На самом деле это всегда было нарушением правил, просто без штрафа.

Сейчас появились новые комплексы фиксации, которые имеют минимальную погрешность и видят разницу даже в 1–2 км/ч. Если раньше вы спокойно ехали 75 км/ч в зоне «60», то теперь, разогнавшись до 55 км/ч там, где знак «40», вы автоматически станете нарушителем.

Как системы следят за манерой езды

Современные камеры объединены в цифровые сети, которые анализируют поведение каждого автомобиля. Они видят не отдельное нарушение, а картину в целом.

Для водителя это означает, что даже мелкие штрафы накапливаются. В случае серьезного ДТП судья увидит эту историю, что может привести к более строгому наказанию. А страховые компании могут посчитать такого водителя рискованным клиентом и повысить стоимость полиса.

Главные риски для водителя

Основная опасность новых правил - не в размере одного штрафа, а в системе:

получить штраф за превышение на 10–15 км/ч теперь очень легко;

если за год вас снова поймают на превышении 40–60 км/ч, штраф вырастет вдвое;

водитель с историей мелких нарушений автоматически попадает в группу риска для ГИБДД и страховщиков.

Что делать

Выход один - перестать рассчитывать на «допуски» и строго соблюдать знаки. Если висит «40», значит, стрелка спидометра не должна подниматься выше 40. Спокойная езда по правилам сегодня - это единственный способ сохранить нервы, деньги и водительские права, сообщает "Дорожная Аналитика".

