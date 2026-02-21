Как сделать отмостку без бетона: дешево, быстро и просто - прослужит без ремонта 20 лет

Мягкая отмостка вокруг дома

Фундамент - это основа любого дома, и его нужно беречь от разрушения. Чтобы отвести дождевую и талую воду от стен, строители всегда делают специальную полосу по периметру здания - отмостку.

Многие считают, что это дорогой этап строительства, который требует много бетона. Однако существует простой и современный способ защитить дом, который прослужит даже дольше, чем обычная бетонная лента. Речь идет о мягкой отмостке.

Правильная гидроизоляция

Главный элемент мягкой отмостки - это не верхний слой из камешков, а прочная основа. Чтобы вода точно не попала к фундаменту, необходимо постелить специальный защитный слой.

Лучше всего для этого подходит профилированная полиэтиленовая мембрана. Она гораздо надежнее, чем обычный рубероид или простая пленка. Ее укладывают выступами вверх, а стыки обязательно проклеивают. Важно, чтобы край мембраны заходил на стену дома, создавая единый водонепроницаемый ковер.

Нужно ли утеплять отмостку

Если в доме есть подвал или цокольный этаж, который вы используете, то отмостку лучше утеплить. Это необязательный, но очень полезный этап.

Делается это просто:

снимаем слой грунта на глубину около 40 см, чтобы получился небольшой уклон в сторону от дома;

на дно насыпаем подушку из песка или глины (примерно 10 см) и тщательно ее утрамбовываем;

сверху укладываем плиты утеплителя, например, прочного пенополистирола.

Как собрать «пирог» мягкой отмостки своими руками

После того как уклон готов и утеплитель уложен, начинается самый важный этап - создание слоев, которые будут отводить воду. В первую очередь застилаем дно траншеи прочной мембраной, заводя ее на стену дома. Затем по самому краю отмостки в мембрану укладываем перфорированную дренажную трубу, которая будет собирать лишнюю воду и отводить ее.

На мембрану насыпаем слой песка, застилаем геотекстилем, далее делаем слой щебня (примерно 15 см) и снова накрываем щебень геотекстилем. Завершаем работу финишным покрытием. Это может быть красивая галька, гравий, цветной щебень или просто газонная трава, сообщает "Ремонтдом".

