Как сделать отмостку без бетона: дешево, быстро и просто - прослужит без ремонта 20 лет

Фундамент - это основа любого дома, и его нужно беречь от разрушения. Чтобы отвести дождевую и талую воду от стен, строители всегда делают специальную полосу по периметру здания - отмостку.
Многие считают, что это дорогой этап строительства, который требует много бетона. Однако существует простой и современный способ защитить дом, который прослужит даже дольше, чем обычная бетонная лента. Речь идет о мягкой отмостке.
Правильная гидроизоляция
Главный элемент мягкой отмостки - это не верхний слой из камешков, а прочная основа. Чтобы вода точно не попала к фундаменту, необходимо постелить специальный защитный слой.
Лучше всего для этого подходит профилированная полиэтиленовая мембрана. Она гораздо надежнее, чем обычный рубероид или простая пленка. Ее укладывают выступами вверх, а стыки обязательно проклеивают. Важно, чтобы край мембраны заходил на стену дома, создавая единый водонепроницаемый ковер.
Нужно ли утеплять отмостку
Если в доме есть подвал или цокольный этаж, который вы используете, то отмостку лучше утеплить. Это необязательный, но очень полезный этап.
Делается это просто:
- снимаем слой грунта на глубину около 40 см, чтобы получился небольшой уклон в сторону от дома;
- на дно насыпаем подушку из песка или глины (примерно 10 см) и тщательно ее утрамбовываем;
- сверху укладываем плиты утеплителя, например, прочного пенополистирола.
Как собрать «пирог» мягкой отмостки своими руками
После того как уклон готов и утеплитель уложен, начинается самый важный этап - создание слоев, которые будут отводить воду. В первую очередь застилаем дно траншеи прочной мембраной, заводя ее на стену дома. Затем по самому краю отмостки в мембрану укладываем перфорированную дренажную трубу, которая будет собирать лишнюю воду и отводить ее.
На мембрану насыпаем слой песка, застилаем геотекстилем, далее делаем слой щебня (примерно 15 см) и снова накрываем щебень геотекстилем. Завершаем работу финишным покрытием. Это может быть красивая галька, гравий, цветной щебень или просто газонная трава, сообщает "Ремонтдом".
