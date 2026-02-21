Городовой / Полезное / Как скотч помогает чистить яйца в 10 раз быстрее — и без грязи на кухне
Как скотч помогает чистить яйца в 10 раз быстрее — и без грязи на кухне

Опубликовано: 21 февраля 2026 19:01
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как скотч помогает чистить яйца в 10 раз быстрее — и без грязи на кухне
фото Городовой ру
Гениальный способ очистить вареное яйцо за секунды

Знакомая ситуация? Вы готовите на завтрак вареное яйцо, а когда дело доходит до очистки — разочарование: скорлупа прилипает к белку, отрывается неровными кусками, и вместо аккуратного блюда получается что‑то потрепанное и совсем неаппетитное.

Мы годами пытаемся справиться с этой проблемой проверенными (но не всегда эффективными) способами:

  • обливаем яйцо ледяной водой;
  • катаем его по столу, надеясь, что так скорлупа отойдет легче;
  • пытаемся продуть воздух под скорлупу — да, есть и такой метод.

Но все эти манипуляции отнимают время, создают беспорядок и не гарантируют результата. А решение, оказывается, лежит буквально у нас под рукой — и это обычный скотч. Тот самый, что мы используем для упаковки коробок или крепления заметок на стену.

Как это работает: пошаговая инструкция

Способ удивительно прост — и работает безотказно, независимо от того, горячее яйцо или уже остыло.

  1. Возьмите вареное яйцо.
  2. Плотно обмотайте его полоской скотча — можно по спирали или внахлест, главное, чтобы липкий слой полностью покрыл скорлупу.
  3. Легко стукните яйцом по твердой поверхности (например, по столу), чтобы скорлупа слегка треснула.
  4. Аккуратно потяните за край скотча и снимите его.

Все! Вся скорлупа останется на ленте — до последнего крошечного осколка. Перед вами окажется идеально гладкое, чистое яйцо без единой зазубринки, передает "Большое сердце".

Почему это гениально?

Этот лайфхак дает сразу несколько преимуществ:

  • скорость. Очистка занимает считанные секунды — быстрее не бывает;
  • чистота. Никаких крошек на столе, брызг воды и мусора вокруг;
  • простота. Не нужны специальные инструменты или дополнительные емкости с водой;
  • надежность. Метод работает стабильно, в отличие от «бабушкиных» способов, которые то помогают, то нет.

В следующий раз, когда будете готовить яйца — для завтрака, салата или закуски, — забудьте про ледяную воду и долгие мучения. Просто найдите моток скотча. Результат вас приятно удивит, а раковина останется чистой — без лишних хлопот и нервов.

Ранее портал "Городовой" сообщал, что можно сшить из старого постельного белья.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
