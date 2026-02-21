Город Пущина и Татьяны Лариной с ее генералом: это место хранит историю любви пушкинской героини – непременно стоит побывать

Путешествие в старинный город Бронницы

Добраться до Бронниц из Москвы не составит труда: воспользуйтесь автобусом от станции метро "Котельники", и приблизительно через час Вы прибудете на место. На автомобиле маршрут еще проще — достаточно следовать по Рязанскому шоссе.

Главная достопримечательность города

Безусловно, общепризнанной визитной карточкой города является соборный комплекс, расположенный в его центральной части, на площади. Колокольня, являющаяся самой высокой в Подмосковье (73 метра), видна уже при подъезде к городу, начиная от деревни Велино, рассказал автор блога " Записки русских автопутешественников".

Собор Михаила Архангела, построенный в 1705 году в стиле московского барокко, возводился при участии мастеров Оружейной палаты. Его интерьер украшен великолепным барочным иконостасом.

Такая значимость города не случайна: Бронницы находились под покровительством двора. С 1634 года здесь функционировала "государева кобылячья конюшня", которая впоследствии трансформировалась в крупный конезавод.

С этого объекта осуществлялись поставки лошадей для торжественных выездов царской семьи, а также содержались редкие породы лошадей, преподнесенные в дар иностранными монархами.

У стены Михаило-Архангельского собора находится небольшой некрополь, где расположены захоронения представителей рода Фонвизиных (родственников драматурга, известных не только этим) и Ивана Пущина — друга А.С. Пушкина.

Татьяна Ларина и ее генерал

Михаил Александрович Фонвизин и его супруга, Наталья Дмитриевна, урожденная Апухтина, а также Иван Пущин, были связаны взаимоотношениями, которые послужили основой для сюжета романа «Евгений Онегин». Наталья Дмитриевна, происходившая из знатной, но обедневшей семьи, в юности пережила сильное чувство и направила необдуманное письмо с признанием в любви объекту своих симпатий. Однако, данный человек отказался от брака. Потрясенная этим известием, девушка намеревалась уйти в монастырь, но родители оперативно выдали ее замуж за генерал-майора Михаила Фонвизина, который, будучи «изувеченным в сражениях», питал к ней глубокие чувства и уважение.

Наталья Дмитриевна описывала свою юность следующим образом:

«Я отличалась дикостью и застенчивостью. Испытывала глубокую привязанность к своей кормилице, которая выполняла функции няни… Моя натура была скрытной и нерешительной, я редко сходилась с людьми, особенно со сверстниками.

«Я стремилась к высшей, чистой человеческой любви». Не напоминает ли это образ Татьяны? Тем более, что изначально Пушкин рассматривал имя Наталья для своей героини…

После 1825 года Фонвизин был сослан в Сибирь по обвинению в причастности к заговору, несмотря на то, что к тому времени он уже отошел от него. Наталья Дмитриевна последовала за супругом в ссылку. В этот период она поддерживала общение с Иваном Пущиным, который давно испытывал к ней чувства.

По истечении срока ссылки Фонвизина супруги вернулись в имение Марьино, расположенное под Бронницами. Однако Михаил Александрович прожил недолго, скончавшись через год.

Узнав о кончине друга, Пущин из ссылки направил Наталье Дмитриевне письмо с признанием в любви. После его возвращения из ссылки они вступили в брак. Их совместная жизнь оказалась непродолжительной — Иван Иванович Пущин ушел из жизни через два года, в возрасте 60 лет.

