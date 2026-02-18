Не город, а музей под открытым небом: здесь сохранилась атмосфера Древней Руси - богат на достопримечательности

Небольшой город России, который позволит попасть в прошлое

Бывали ли вы в музее под открытым небом? Для этого не придется выезжать в другие страны, так как в России есть целый город, который называют «музеем». Речь идет о Суздале.

Чем уникален Суздаль

legion-media

Город расположен всего в 200 км от Москвы, но если в нем очутиться, то возникнет чувство, что вы находитесь в Древней Руси. Здесь множество старинных достопримечательностей, нетронутая природа. Каждый турист сможет заметить, что тут полностью отсутствуют современные здания. Это было сделано намеренно, чтобы сохранить дух той эпохи. В небольшом городке есть что посмотреть каждому.

Суздальский кремль

legion-media

«Суздаль известен с X века, Кремль — самая старая часть города. Из 15 башен оборонительных укреплений не сохранилось ни одной, они сгорели во время пожара в 1719 году. Территория кремля уцелела и до сих пор радует туристов средневековым собором Рождества Богородицы, представительными Архиерейскими палатами и деревянной Никольской церковью», - сообщает «КП».

Музей деревянного зодчества и крестьянского быта

legion-media

На территории находятся 18 памятников деревянного зодчества. Здесь можно увидеть ветряные мельницы, жилые избы, хозяйственные постройки и церкви. Они расставлены определенным образом, из-за чего возникает ощущение, что находитесь в древнем селе.

Торговая площадь

legion-media

Это место не меняется уже на протяжении девяти веков, из-за чего его часто используют для съемок. Перед входом можно увидеть два собора – Воскресенский и Казанский. На площади также есть магазины, где можно приобрести валенки, матрешки, лукошки из бересты, попробовать местные блюда.

Преподобенская колокольня

legion-media

«В старинном городе нет современных высоток. Самое высокое здание Суздаля — Преподобенская колокольня рядом с женским Ризоположенским монастырем, которая была построена в 1813 году, после победы над Наполеоном. Она поднимается на 72 м», - рассказал источник.

Также стоит посетить Свято-Покровский женский монастырь, Спасо-Евфимиев мужской монастырь, Никольскую церковь, Воскресенскую церковь, Кресто-Никольскую церковь, Входо-Иерусалимскую церковь, Архиерейские палаты.

Что попробовать

При нахождении в Суздале следует попробовать котлеты из щуки, огуречное варенье, пельмени с дичью, маринованные грибы и другие соленья, щи из квашеной капусты, кулебяки и пироги с различными начинками.

Ранее портал «Городовой» рассказал, что посмотреть в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга.