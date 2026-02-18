1 жменька в грунт прямо по снегу – и земля весной как после тонны навоза: рыхлая и плодородная

Какие удобрение нужно вносить уже сейчас, прямо по снегу

Дачный сезон не за горами, и опытные огородники начинают удобрять почву уже сейчас, прямо по снегу. Это обеспечивает грунт питательными веществами и разрыхляет его. В результате огородные культуры будут расти как на черноземе, и урожай побьет все рекорды. Какие именно удобрения пора вносить уже сейчас, рассказала автор Дзен-канала "Жизнь за городом" (18+).

Кальциевая селитра

По словам эксперта, как только снег начнет подтаивать, нужно внести кальциевую селитру из расчета 1 горсть на 1 квадратный метр грядки. Она насытит почву кальцием и азотом, которые обеспечат активный рост томатов и перцев, а также защитят их от вершинной гнили. Ведь именно нехватка кальция часто становится причиной "вершинки" у пасленовых.

Аммиачная селитра

Кроме того, можно внести аммиачную селитру. Это удобрение работает и в холодном грунте, прожигая ледяную корку, даже если снежный покров очень толстый. Особую пользу оно приносит винограду, плодовым деревьям и ягодным кустарникам.

Мочевину сыпать по снегу нельзя. Эффекта от нее можно ждать только во второй половине июня, когда начинают работать уробактерии. Но в марте раствором карбамида можно опрыскать плодовые деревья и ягодные кустарники, растворив 800 граммов мочевины в 10 литрах воды. Это обеспечит профилактику монилиоза, парши и других грибковых заболеваний.

Древесная зола

Также опытные дачники рассыпают по снегу древесную золу. Она богата кальцием, калием и фосфором, которые благоприятно влияют на состояние огородных культур, увеличивают урожайность и не вымываются из грунта с талыми водами. На тех участках, где регулярно рассыпается зола, снег тает быстрее, а значит скорее запускаются все жизненные процессы у растений.

Поэтому есть смысл рассыпать древесную золу по грядкам с луком-севком, морковью и свеклой, а также под плодовыми деревьями.

Ранее мы сообщали, чем подкормить рассаду, чтобы она стала крепкой и коренастой.