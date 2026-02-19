Городовой / Полезное / Соединили "пекинку" со свеклой – и получили изумительно вкусный салат: улетает со стола за 1 минуту
Соединили "пекинку" со свеклой – и получили изумительно вкусный салат: улетает со стола за 1 минуту

Опубликовано: 19 февраля 2026 00:12
Соединили "пекинку" со свеклой – и получили изумительно вкусный салат: улетает со стола за 1 минуту
Соединили "пекинку" со свеклой – и получили изумительно вкусный салат: улетает со стола за 1 минуту
Legion-Media
Домочадцев за уши не оттащишь от такого блюда: удачный вариант и на праздник, и на каждый день 

Салаты со свеклой пользуются особой популярностью: ведь они способны стать украшением праздничного стола и разнообразить повседневное менню. Почти каждая хозяйка знает, что сладкая свекла отлично сочетается со многими ингредиентами, создавая неповторимую гармонию вкуса. В преддверии праздников 23 февраля и 8 марта кулинарный блогер Оксана Пашко поделилась удачным рецептом салата со свеклой. Он получается настольно вкусным, что исчезает со стола за 1 минуту. Покорит домашних и гостей буквально с первой ложки.

Что потребуется:

  • свекла – 2 шт. или 300 граммов;
  • пекинская капуста – 0,4 килограмма;
  • морковь – 1 шт.;
  • подсолнечниковые семечки – 20 граммов;
  • укроп – небольшой пучок;
  • зубчик чеснока – 2 шт.;
  • подсолнечное масло – 5 столовых ложек;
  • яблочный уксус – 1 столовая ложка;
  • соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

В первую очередь нужно отварить или запечь свеклу до готовности. Тем временем очистить семечки и залить их водой. Дать настояться, чтобы стали мягкими.

Пекинскую капусту нашинковать и переложить в салатник. Натереть морковь на терке для овощей по-корейски. Мелко порубить укроп. Пропустить чеснок через пресс. Все добавить к пекинской капусте.

Сварившуюся свеклу натереть на крупной терке в отдельную миску. Полить ее немного подсолнечным маслом и перемешать. Отправить в салатник.

Всыпать размягченные семечки, соль, перец по вкусу. Добавить яблочный уксус. Заправить салат подсолнечным маслом и перемешать. Подать к столу. Салат получится ароматным, легким и очень вкусным.

Ранее мы сообщали, какой еще вкусный салат можно приготовить из свеклы.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
