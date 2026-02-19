Соединили "пекинку" со свеклой – и получили изумительно вкусный салат: улетает со стола за 1 минуту

Салаты со свеклой пользуются особой популярностью: ведь они способны стать украшением праздничного стола и разнообразить повседневное менню. Почти каждая хозяйка знает, что сладкая свекла отлично сочетается со многими ингредиентами, создавая неповторимую гармонию вкуса. В преддверии праздников 23 февраля и 8 марта кулинарный блогер Оксана Пашко поделилась удачным рецептом салата со свеклой. Он получается настольно вкусным, что исчезает со стола за 1 минуту. Покорит домашних и гостей буквально с первой ложки.
Что потребуется:
- свекла – 2 шт. или 300 граммов;
- пекинская капуста – 0,4 килограмма;
- морковь – 1 шт.;
- подсолнечниковые семечки – 20 граммов;
- укроп – небольшой пучок;
- зубчик чеснока – 2 шт.;
- подсолнечное масло – 5 столовых ложек;
- яблочный уксус – 1 столовая ложка;
- соль, перец – по вкусу.
Как приготовить:
В первую очередь нужно отварить или запечь свеклу до готовности. Тем временем очистить семечки и залить их водой. Дать настояться, чтобы стали мягкими.
Пекинскую капусту нашинковать и переложить в салатник. Натереть морковь на терке для овощей по-корейски. Мелко порубить укроп. Пропустить чеснок через пресс. Все добавить к пекинской капусте.
Сварившуюся свеклу натереть на крупной терке в отдельную миску. Полить ее немного подсолнечным маслом и перемешать. Отправить в салатник.
Всыпать размягченные семечки, соль, перец по вкусу. Добавить яблочный уксус. Заправить салат подсолнечным маслом и перемешать. Подать к столу. Салат получится ароматным, легким и очень вкусным.
