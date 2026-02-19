В Масленицу это делать строго запрещено: Навлечёте беду на всю семью - старинная примета

Старинные приметы и поверья, связанные с праздником "Масленица", актуальны и по сей день.

Идёт масленичная неделя, в текущем 2026 году она выпадает на 16-22 февраля. С древних времён с этим праздником связывались различные поверья и приметы, при нарушении некоторых правил можно было "заработать" серьёзные проблемы.

В этот праздник традиционно провожают зиму, прощаются с холодами, в честь чего сжигают чучело. В древние времена считалось, что если не посмотреть в праздник на горящее чучело хотя бы издалека, то удачи в текущем году можно не ждать. Именно потому на праздник на площадях скапливалось огромное количество людей, они стекались со всех окрестностей, чтобы своими глазами увидеть традиционное сожжение.

После того как чучело прогорело, считалось, что погода станет более тёплой, стоит ждать скорого прихода весны. Когда Масленица ранняя, то и весна наступит, соответственно, рано. Проводив зиму, можно было понемногу убирать тёплые вещи, ведь тепло - не за горами.

Особые приметы связывали с приготовлением блинов. Считалось, что если первый блин у хозяйки выходит красивым, румяным и поджаристым, то вскоре в семью придёт достаток.

Также люди верили, что чем больше будет поджарено блинов, тем больше солнечных дней ждёт в наступающем тёплом сезоне. Главное было - не перестараться, иначе могла прийти засуха, которая погубит весь урожай.

Не разрешалось разрезать блины на Масленицу острым ножом. Это могло навлечь горе и даже болезни. Но сейчас этой примете уже не уделяется такого пристального внимания.

