Беру бутылку и замешиваю тесто без комочков: блинчики тонкие, ажурные и не рвутся - украшение Масленицы

Смекалка домашних кулинаров не имеет границ. Оригинальным способом приготовления блинов с помощью бутылки делится автор канала "Любимая Дача. Сад и Огород". Метод интересен тем, что блинчики получаются ажурными, а после не приходится мыть много грязной посуды.
Для самих блинов подойдёт любой привычный рецепт. Традиционный набор продуктов:
- 2 яйца — 2 шт;
- стакан муки;
- по 3 ст. ложки сахара и растительного масла;
- 2,5 стакана молока.
Разница в том, что тесто замешивается не в миске, а в бутылке.
В чистую бутылку вставляют воронку и насыпают муку, вбивают яйца, вливают масло и молоко, добавляют соль и сахар. Затем емкость закручивают и энергично трясут — тесто перемешивается идеально, без единого комочка.
Для первого блина сковороду смазывают маслом, разогревают и выливают нужное количество теста из бутылки. Дальше жарят блинчики как обычно — примерно по 30 секунд с каждой стороны.
Оставшееся тесто в бутылке можно убрать в холодильник до следующего дня, чтобы утром быстро пожарить свежие блины на завтрак.
Особенно удобно использовать маленькие бутылочки из-под соуса или кетчупа. С их помощью можно не просто наливать тесто, а создавать на сковороде фигурные блинчики — сердечки, кружочки или забавные рисунки.
