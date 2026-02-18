Городовой / Полезное / Беру бутылку и замешиваю тесто без комочков: блинчики тонкие, ажурные и не рвутся - украшение Масленицы
Беру бутылку и замешиваю тесто без комочков: блинчики тонкие, ажурные и не рвутся - украшение Масленицы

Опубликовано: 18 февраля 2026 14:43
Беру бутылку и замешиваю тесто без комочков: блинчики тонкие, ажурные и не рвутся - украшение Масленицы
Беру бутылку и замешиваю тесто без комочков: блинчики тонкие, ажурные и не рвутся - украшение Масленицы
Legion-Media
Как замесить тесто для тонких блинов

Смекалка домашних кулинаров не имеет границ. Оригинальным способом приготовления блинов с помощью бутылки делится автор канала "Любимая Дача. Сад и Огород". Метод интересен тем, что блинчики получаются ажурными, а после не приходится мыть много грязной посуды.

Для самих блинов подойдёт любой привычный рецепт. Традиционный набор продуктов:

  • 2 яйца — 2 шт;
  • стакан муки;
  • по 3 ст. ложки сахара и растительного масла;
  • 2,5 стакана молока.

Разница в том, что тесто замешивается не в миске, а в бутылке.

В чистую бутылку вставляют воронку и насыпают муку, вбивают яйца, вливают масло и молоко, добавляют соль и сахар. Затем емкость закручивают и энергично трясут — тесто перемешивается идеально, без единого комочка.

Для первого блина сковороду смазывают маслом, разогревают и выливают нужное количество теста из бутылки. Дальше жарят блинчики как обычно — примерно по 30 секунд с каждой стороны.

Оставшееся тесто в бутылке можно убрать в холодильник до следующего дня, чтобы утром быстро пожарить свежие блины на завтрак.
Особенно удобно использовать маленькие бутылочки из-под соуса или кетчупа. С их помощью можно не просто наливать тесто, а создавать на сковороде фигурные блинчики — сердечки, кружочки или забавные рисунки.

Ранее Городовой рассказал, почему повара советуют не добавлять в блинное тесто сахар.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
