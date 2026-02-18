Наливайки под контролем: жалобы в Петербурге рухнули на треть после нового закона

Количество жалоб на "наливайки" в Санкт-Петербурге сократилось после введения закона, который регулирует их деятельность, заявил в городском Законодательном собрании в среду глава регионального управления МВД Роман Плугин.
По его словам, во второй половине 2025 года число обращений и заявлений по таким заведениям уменьшилось примерно на 10%, а общее количество правонарушений и преступлений в прилегающих районах снизилось почти на треть.
Плугин также отметил, что за год в городе конфисковали свыше 6,4 тысячи декалитров некачественного алкоголя и завели 50 уголовных дел.
Напомним, запрет на продажу алкоголя ночью в точках общепита площадью менее 50 кв. м, находящихся в жилых домах, начал действовать в Петербурге с 1 сентября 2025 года.