Городовой / Город / Наливайки под контролем: жалобы в Петербурге рухнули на треть после нового закона
Наливайки под контролем: жалобы в Петербурге рухнули на треть после нового закона

Опубликовано: 18 февраля 2026 16:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Vadim Akhmetov / URA.RU
В Петербурге действет запрет на ночную торговлю алкоголем в заведениях общепита площадью меньше 50 кв. метров.

Количество жалоб на "наливайки" в Санкт-Петербурге сократилось после введения закона, который регулирует их деятельность, заявил в городском Законодательном собрании в среду глава регионального управления МВД Роман Плугин.​

По его словам, во второй половине 2025 года число обращений и заявлений по таким заведениям уменьшилось примерно на 10%, а общее количество правонарушений и преступлений в прилегающих районах снизилось почти на треть.​

Плугин также отметил, что за год в городе конфисковали свыше 6,4 тысячи декалитров некачественного алкоголя и завели 50 уголовных дел.​

Напомним, запрет на продажу алкоголя ночью в точках общепита площадью менее 50 кв. м, находящихся в жилых домах, начал действовать в Петербурге с 1 сентября 2025 года.​

Автор:
Юлия Аликова
