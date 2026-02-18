Городовой / Город / Петербургским полицейским не хватает четверти штата: миллиарды на премии не решают проблему
Опубликовано: 18 февраля 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
Особенно ведомство нуждается в участковых.

В Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу ощущается нехватка около четверти личного состава, особенно в рядах участковых уполномоченных, оперативных сотрудников и патрульных.

Об этом сообщил глава ведомства Роман Плугин на совещании в Законодательном собрании города.

В ряде районов кадровый дефицит превышает 35 процентов, из-за чего нагрузка на работающих полицейских зашкаливает, что приводит к текучке кадров, пояснил Плугин.

Введены меры материального поощрения. По его словам, из бюджета Петербурга в 2025 году на нужды ГУ МВД выделили 1,4 миллиарда рублей — на маттехснабжение, транспорт и капремонт зданий.

Из них 630 миллионов ушли на премии для 18 тысяч рублей на человека, но эти выплаты достались лишь тем, кто обеспечивал общественный порядок.

Юлия Аликова
Город
