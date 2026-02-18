Антуриуму до конца февраля - жизненно необходимо: 1 ложка в воду - и цветение не остановить, "алые паруса" размером с ладонь

Какая подкормка улучшит цветение антуриума

Цветущий антуриум сможет украсить каждый подоконник, но это растение требует ухода. Без подкормок вряд ли получится добиться качественной бутонизации, поэтому удобрять комнатный цветок необходимо в любое время года.

Канал «Олесечкины сказки» использует для подкормки антуриума народное средство. Для приготовления настоя понадобится:

вода – 1 литр;

сухие дрожжи – 1 чайная ложка;

сахар – 1 столовая ложка.

Немного подогреваем воду, добавляем в нее сахар и дрожжи. Размешиваем, накрываем марлей и оставляем в теплом месте на сутки. Далее процеживаем настой. Он является концентрированным, поэтому перед использованием его нужно развести с водой в соотношении 1:5.

Использование подкормки

Вносить разбавленную подкормку необходимо два раза в месяц. Можно использовать ее на постоянной основе, но лучше все-таки делать перерыв каждые три месяца. Результат будет заметен уже после второй подкормки.

Дрожжевой настой не способен долго храниться, поэтому его важно использовать сразу. Он подойдет не только для антуриума, но и спатифиллума, фиалки, бегонии, толстянки, орхидеи и других комнатных цветов.

Советы цветовода:

«Удобрять антуриум можно только в том случае, если он абсолютно здоров. При выявлении первых признаков болезни или появлении насекомых нужно заняться лечением цветка». «Удобрения для антуриума нужно вносить строго по графику. Ни в коем случае нельзя допускать избытка питательных веществ – это негативно сказывается на здоровье комнатного растения».

