Город России, который не отличить от Италии - старинный, уютный и чистый: где находится, что посмотреть

Для того чтобы увидеть Италию своими глазами, не придется выезжать с территории России. Уютные бухты, море, итальянские пейзажи можно увидеть и здесь. Речь идет о крымском Судаке.
Расположение города
Судак находится в средней части юго-восточного побережья Крымского полуострова. В этом месте создается особый микроклимат благодаря близкому расположению с горами. Туристы, которые бывали в Италии, утверждают, что климат Судака очень схож со средиземноморским. Он является сухим и теплым, из-за чего курортный сезон продолжается здесь до октября включительно.
Связь с Италией
«В Средневековье итальянцы тут вели торговлю. Они построили фактории — торговые поселения и называли город на свой манер — Сугдея. Город стал одним из опорных пунктов, через который проходил Великий шелковый путь», - комментирует «КП».
Город богат достопримечательностями, которые стоит посетить каждому туристу. После этого получится найти еще больше сходств с солнечной Италией.
Генуэзская крепость
Крепость начали строить в 1371 году, но спустя столько веков сооружение до сих пор сохранилось. Сейчас оно является визитной карточкой города. Крепость выполняла оборонительную функцию, из-за чего и было выбрано место для строительства – Крепостная гора.
Набережная
Набережная в Судаке считается одной из самых красивой среди крымских. Она расположена вдоль всего побережья. Отсюда открывается прекрасный вид на горы и море. Здесь можно ощутить ту самую итальянскую атмосферу.
Мыс Меганом
«Меганом находится недалеко от Судака и считается одним из самых мистических мест Крыма. Его гористый пейзаж чем-то напоминает пустынные барханы, поэтому местные часто называют его крымским Тунисом. На Меганоме есть действующий маяк, который построили в XIX веке, работает ветряная электростанция», - рассказал источник.
Кипарисовая аллея
Самая популярная улица у туристов. Здесь много ресторанов, кафе, магазинов и развлечений. Это место получило свое название не просто так, ведь с двух сторон аллеи растут кипарисы.
