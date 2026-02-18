Город России, который не отличить от Италии - старинный, уютный и чистый: где находится, что посмотреть

Уютный российский город, от которого веет духом Италии

Для того чтобы увидеть Италию своими глазами, не придется выезжать с территории России. Уютные бухты, море, итальянские пейзажи можно увидеть и здесь. Речь идет о крымском Судаке.

Расположение города

Судак находится в средней части юго-восточного побережья Крымского полуострова. В этом месте создается особый микроклимат благодаря близкому расположению с горами. Туристы, которые бывали в Италии, утверждают, что климат Судака очень схож со средиземноморским. Он является сухим и теплым, из-за чего курортный сезон продолжается здесь до октября включительно.

Связь с Италией

«В Средневековье итальянцы тут вели торговлю. Они построили фактории — торговые поселения и называли город на свой манер — Сугдея. Город стал одним из опорных пунктов, через который проходил Великий шелковый путь», - комментирует «КП».

Город богат достопримечательностями, которые стоит посетить каждому туристу. После этого получится найти еще больше сходств с солнечной Италией.

Генуэзская крепость

Крепость начали строить в 1371 году, но спустя столько веков сооружение до сих пор сохранилось. Сейчас оно является визитной карточкой города. Крепость выполняла оборонительную функцию, из-за чего и было выбрано место для строительства – Крепостная гора.

Набережная

Набережная в Судаке считается одной из самых красивой среди крымских. Она расположена вдоль всего побережья. Отсюда открывается прекрасный вид на горы и море. Здесь можно ощутить ту самую итальянскую атмосферу.

Мыс Меганом

«Меганом находится недалеко от Судака и считается одним из самых мистических мест Крыма. Его гористый пейзаж чем-то напоминает пустынные барханы, поэтому местные часто называют его крымским Тунисом. На Меганоме есть действующий маяк, который построили в XIX веке, работает ветряная электростанция», - рассказал источник.

Кипарисовая аллея

Самая популярная улица у туристов. Здесь много ресторанов, кафе, магазинов и развлечений. Это место получило свое название не просто так, ведь с двух сторон аллеи растут кипарисы.

