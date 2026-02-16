Российский город, который легко спутать с Европой - смесь Германии, Польши и Скандинавии: есть что посмотреть

Основные достопримечательности российского города, имеющего сходство с Европой

Мечтали ли вы побывать в Германии, Польше и странах Скандинавии? Для такой возможности не нужно выезжать из России, а также посещать несколько городов. Достаточно побывать в Калининграде. Здесь все напоминает европейские страны.

Остров Канта

Это место является «жемчужиной» города, ведь именно его туристы посещают в первую очередь. Сюда можно попасть по пешеходному мосту. Здесь находится Кафедральный собор, а также зеленый парк, в котором в 1970 году было высажено множество деревьев. На территории растут культуры из Южной и Северной Америки, Азии и Европы. Всего здесь можно найти более 1000 видов деревьев и кустарников.

Кафедральный собор

«Три этажа соборной башни занимает Музей философа Иммануила Канта. Сейчас на полках музея стоят старинные издания, но не из фондов Валленродской библиотеки. Третий этаж полностью посвящен Иммануилу Канту, его жизни и окружению. У северной стены собора находится могила философа», - сообщает портал «Т-Ж».

Рыбная деревня

Рыбная деревня находится напротив острова Канта. Здесь можно увидеть гостиницы, деловые центры и рестораны, которые были сделаны под немецкий стиль. В прошлом тут жили рыбаки, из-за чего место и получило такое название.

Музей мирового океана

«Музей Мирового океана — единственный в России комплексный морской музей. Его естественно-научная часть посвящена исследованию подводного мира, а техническая — истории кораблестроения и судоходства. Многие экспонаты интерактивные», - добавил источник.

Район Амалиенау

Именно в этом районе сохранилось немецкое наследие, при этом он в прошлом не входил в состав города. Раньше район считался пригородом, где располагались только респектабельные особняки. В этом месте хорошо гулять в любое время года, рассматривать каждую деталь домов, наслаждаться обилием деревьев.

Что попробовать в Калининграде

При посещении этого города обязательно выбирайте блюда из балтийской рыбы (корюшку, строганину из пеламиды и копченого угря). Популярностью пользуются и тефтели в соусе, немецкие колбаски. В качестве десерта стоит отдать предпочтение марципану.

