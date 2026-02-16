Городовой / Полезное / Пирог для хозяйки-лентяйки: обжарила начинку - и в слоеное тесто, на 23 февраля идеально
Пирог для хозяйки-лентяйки: обжарила начинку - и в слоеное тесто, на 23 февраля идеально

Опубликовано: 16 февраля 2026 21:22
 Проверено редакцией
Что быстро испечь из слоеного теста

Пироги из слоеного теста - отличное решение для занятой хозяйки. Они выручают, когда хочется чего-то сытного, ароматного и при этом нет времени возиться часами с тестом. Рецептом грибного пирога из слоеного теста делится автор канала "Готовим с Калниной Натальей".

Хрустящая слоёная основа, нежная грибная начинка с луком и два вида сыра — расплавленный плавленый сыр внутри и румяная корочка из твёрдого сверху. Получается сочно, аппетитно и очень по-домашнему.

Для начинки мелко режут луковицу и 200–300 г свежих шампиньонов, обжаривают на сковороде с растительным или сливочным маслом, до выпаривания всей жидкости. В самом конце солят, перчат и кладут 100 г плавленого сыра со сливочным вкусом (можно грибным, но другие не стоит, чтобы не перебивать вкус). Когда сыр растает, убрать с огня и дать начинке немного остыть.

Тем временем раскатывают пластину дрожжевого слоёного теста (примерно 200 г) в прямоугольник с небольшими бортиками, чтобы начинка не вытекала. Сверху равномерно распределяют начинку и посыпают 150 г тертого твёрдого сыра. Края теста можно для красивой корочки смазать взбитым яйцом.

Выпекают пирог при 200 градусах около 15 минут. Готовый пирог достают, слегка остужают и нарезают на аккуратные кусочки. Внутри — сочная грибная начинка, снаружи — хрустящее тесто. Идеально к супу, на завтрак или просто так, с чашкой чая. Гости и домашние съедят до последней крошки.

Ранее Городовой рассказал, за какими вещами из СССР молодежь выстраивается в очереди.

Алина Владимирова
Полезное
