Зумеры в погоне за советским шиком: вещи, которые собирали их бабушки, снова в моде и дорого стоят

Еще недавно хрустальные серванты казались пережитком прошлого, а тяжелые граненые салатницы отправляли на антресоли как «пылесборники». Сегодня советский хрусталь переживает второе рождение и становится желанным объектом в модных интерьерах. Интерес к нему заметен среди молодых россиян.
Главная причина возвращения хрусталя — массовая усталость от стерильного минимализма и безликого масс-маркета. Теперь в тренде - уникальность, которой добиваются в том числе с помощью цветного стекла. Коллекционеры и любители винтажа ищут раритетные предметы, собирают и разрозненные фужеры и салатники, и полноценные сервизы. Некоторые предметы "бабушкиного" хрусталя середины 20 века стоят довольно дорого, так что стоит перебрать коробки с посудой на балконе - вдруг найдется что-то ценное?
Как вписать хрусталь в современный интерьер
Нет нужды полностью выставлять бабушкин хрустальный сервиз. Интереснее сделать микс в стиле Mix&Match — сочетать винтажный хрусталь с современной посудой.
Дизайнер Марина Пенние для «МК — Карелия» назвала пять аргументов в пользу хрусталя:
- Красота и престиж: хрустальная посуда выглядит нарядно, еда и напитки в сверкающем блеске становится аппетитнее.
- Разнообразие: от бокалов и графинов до ваз, салатниц и декоративных фигур.
- Историческая ценность: особенно если речь о советском хрустале 1950-60-х годов.
- Осознанное потребление: давать вторую жизнь устаревшим предметам — это экологично.
- Сочетаемость: в тренде - смешивать ультрасовременные предметы с антиквариатом.
Возвращение хрусталя вписывается в более широкий тренд на выразительные материалы в интерьере. Дизайнеры отмечают, что в 2026 году стекло становится полноценным героем интерьера: появляются панели с глубокой тонировкой, литое стекло, столешницы, объемные конструкции, хрустальные люстры и светильники.
