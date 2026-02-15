Как попасть на экскурсию в Академию Штиглица?

Новости по теме

Фальшивые билеты в Эрмитаж: суд Петербурга наказал за продажу экскурсий без договора

Перейти

Билеты нужно покупать за две недели, иначе стоишь в очереди как дурак: открою секрет, как попасть в этот петербургский музей без нервов

Перейти

Музей, где прошлое звучит: как один человек собрал самую музыкальную коллекцию Петербурга

Перейти

Билеты в театры и музеи Петербурга: как купить дешевле и без очередей

Перейти

Апрашка — музей без билетов: что хранит дядя Миша на самой настоящей петербургской барахолке

Перейти