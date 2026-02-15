Как попасть на экскурсию в Академию Штиглица?

Академия Штиглица — уникальное учебное заведение и музей декоративно-прикладного искусства в Санкт-Петербурге. Попасть туда на экскурсию можно только по предварительной записи, так как это действующее учебное заведение.
Как записаться на экскурсию?
Есть несколько вариантов, как записаться на экскурсию в музей: по телефону +7 (812) 273-59-03, по электронной почте или через личные сообщения группы академии во «ВКонтакте».
Заявки принимаются со вторника по пятницу с 11:00 до 17:00 и в субботу с 11:00 до 16:00 (кроме праздничных дней).
Как работает музей?
Музей прикладного искусства Академии Штиглица открыт со вторника по воскресенье с 11:00 до 17:30 (кроме дней государственных праздников).
Полный входной билет стоит 1000 рублей, льготный билет — 600 рублей.
Интересные факты об академии
- Академия основана в 1876 году на средства мецената Александра Штиглица. Здание академии — выдающийся памятник архитектуры. Каждый из 32 залов оформлен в отдельном историческом стиле: античность, готика, Ренессанс, барокко и другие. Интерьеры часто сравнивают с дворцовыми: здесь есть мраморные лестницы, витражи, мозаики, лепнина и залы под стеклянным куполом.
- Музей изначально задумывался как учебное пособие для студентов. Ученики училища участвовали в художественной отделке здания: расписывали стены и создавали копии мировых произведений искусства.
- В коллекции музея — около 35 тысяч предметов декоративно-прикладного искусства, включая работы студентов и выпускников академии. Среди экспонатов — уникальная коллекция изразцовых печей XVIII–XIX веков, мебель разных эпох, изделия из фарфора, стекла, металла, керамики, коллекции тканей, этнографические куклы в национальных костюмах регионов России.
- Большой выставочный (Итальянский) зал с двухъярусной галереей и стеклянным куполом — одно из самых впечатляющих помещений академии. Изначально он предназначался для студенческих выставок.
- В советский период академия носила имя скульптора Веры Мухиной, поэтому в разговорной речи её иногда называли «Мухой».
Ближайшие станции метро: «Чернышевская», «Невский проспект», «Гостиный двор». От метро до академии можно дойти пешком.