Вот как вырастить идеально ровную морковь – а не рогато-хвостатых осьминогов: 3 ошибки, которые дарят вам кривых монстров
Вот как вырастить идеально ровную морковь – а не рогато-хвостатых осьминогов: 3 ошибки, которые дарят вам кривых монстров

Опубликовано: 15 февраля 2026 12:15
 Проверено редакцией
Legion-Media
Почему у одних морковь вырастает ровной, а у других - тонкой и кривой: дело не в семенах 

Даже грамотные дачники порой совершают досадные ошибки и вместо ровной, длинной и крупной моркови выдергивают из земли нечто кривое и лохматое, что стыдно показать соседям. Автор Дзен-канала «Волжский сад» рассказала, как она опытным путем выяснила, что нужно моркови, а что ей только во вред.

Ошибка №1: Плотная земля

Морковь своими корнями уходит вглубь почвы в поисках воды и питательных веществ. Если на пути она столкнется с плотным земляным комом, камнем или слоем глины, то она станет обходить препятствие – так и возникают раздвоения и растроения.

Чтобы этого избежать, осенью нужно перекапывать землю на 2 штыка лопаты. Уплотненные нижние слои аккуратно взрыхлите вилами. Полезно удобрить почву крупным речным песком и перепревшими (от 1 года в компосте) опилками.

Ошибка №2: Густые посадки и позднее прореживание

Некоторые дачники сеют морковь погуще, а потом или не выдергивают лишнее, или выдергивают, но поздно, в результате чего соседние корнеплоды травмируются. Стоит изначально сеять морковь редко, ведь сгущенные посадки вынудят корнеплоды конкурировать за питательные вещества и свет.

Автор Дзен-канала «Волжский сад» прореживает 2 раза: первый – когда ботва вырастает на 5-7 см, второй – когда толщина корнеплодов достигает карандаша.

Кстати, прореживайте только во влажной почве в пасмурную погоду.

Ошибка №3: Частый полив понемногу

Морковь предпочитает полив раз в неделю глубиной от 20 до 30 см. Если полив частый и поверхностный, корень начнет расти вширь и кривиться.

Ранее портал «Городовой» рассказал про высокоурожайный и неприхотливый гибрид огурцов.

Татьяна Идулбаева
