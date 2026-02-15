2 ложки на бутыль – и унитаз как подменили: ни желтизны, ни ржавчины – сияет даже в темноте

Эксперт по домоводству Марина Жукова поделилась элементарным и действенным способом чистки унитаза. Ничего усиленно тереть и применять дорогущую бытовую химию не придется. При этом унитаз засияет как новый. От известковых отложений и ржавых потеков не останется и следа.
Рецепт чистящего состава
По словам эксперта, сперва нужно приготовить чистящий состав. Для этого потребуется:
- любой дешевый шампунь – 1 бутыль или 400 миллилитров;
- щавелевая кислота – 2 столовые ложки;
- бура – 2 столовые ложки.
Указанные компоненты нужно смешать.
Чистка унитаза
Убрать из сливного колена воду. Нанести состав на стенки унитаза и проблемные участки. Оставить на 15-20 минут. Затем "пройтись" по стенкам санузла ершиком и смыть все водой.
Шампунь даст приятный запах и отмоет легкие загрязнения. Щавелевая кислота растворит налет, а бура выбелит стенки санузла.
Что делать в запущенных случаях
Если ситуация очень запущенная, то к шампуню лучше добавить 50 миллилитров соляной кислоты. Она растворит любые загрязнения. При этом работать важно в респираторе, очках и перчатках. Ни в коем случае не смешивайте соляную кислоту с другими средствами.
Как почистить стульчак и крышку
Чтобы почистить внешнюю часть унитаза, достаточно растворить 2 таблетки ацетилсалициловой кислоты в 0,5 литра теплой воды, перелить все в пульверизатор и опрыскать санузел. Оставить на 15-20 минут, протереть все влажной губкой и вытереть насухо.
Результат приятно удивит. Унитаз станет белее первого снега.
Ранее мы сообщали, чем еще можно отмыть унитаз.