Смешала 1:1 – и унитаз стал белее первого снега: ни налета, ни ржавчины – сияет как на праздник

Если чистить унитаз вовремя, то удалить загрязнения с него не составит никакого труда. Но если вода – жесткая, ржавая или в квартире жили арендаторы, то ситуация становится запущенной. Для таких случаев важно знать простые и рабочие способы чистки санузла. Одним из таких поделилась эксперт по домоводству Марина Жукова.

Готовим чистящий состав

Сперва нужно приготовить самодельную пасту. Для этого понадобится смешать стиральный порошок и белизну в пропорции 1:1. По консистенции чистящий состав должен напоминать сметану.

Чистим унитаз

Затем нужно резко вылить ведро воды в унитаз, чтобы освободить сливное колено для чистки. После необходимо взять губку и нанести самодельную пасту на стенки унитаза, особое внимание уделив проблемным участкам.

Выдержать состав 1 час. Потом разогреть воду в чайнике, вылить ее в унитаз и прочистить загрязнения щеткой. Смыть воду. Санузел вновь станет белоснежным.

Если ржавчина не поддалась, то можно смочить бумажные полотенца в уксусе 9% и прикрепить их к проблемным участкам на полчаса. После все почистить и смыть.

Личный опыт хозяек

Хозяйки поблагодарили Марину Жукову за советы и поделились собственными способами чистки унитаза:

"Самый простой и действенный способ избавиться от ржавчины и налета – это соляная кислота. Набираю в шприц и аккуратненько обрабатываю поверхность, время от времени наливаю прямо в бачок, результат потрясающий". "Мою раз в неделю, заливаю каким-нибудь жидким средством на 30 минут, потом чищу пемолюксом и все". "Я чищу унитаз с лимонной кислотой. Сначала смываю воду, чтобы смочить стенки, а после рассыпаю по ним "лимонку". Выдерживаю 10-15 минут, потом чищу и споласкиваю горячей водой. От ржавчины не остается и следа".

