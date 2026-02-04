1 ложка на губку – и ванна станет белее первого снега: ни желтого налета, ни ржавчины – засияет даже в темноте

Каждая хозяйка старается, чтобы ванна оставалась белоснежной, как в день покупки. Но из-за жесткой и грязной воды на ее стенках со временем все равно появляются желтый налет и ржавчина, справиться с которыми порой бывает довольно трудно. Особенно если не хочется прибегать к едкой бытовой химии. Но эксперт по домоводству Елена Матвеева нашла выход из ситуации и поделилась эффективным способом чистки ванны. Станет белее первого снега: ослепит чистотой. При этом покупная бытовая химия не пригодится: выручат простые и бюджетные средства, которые есть на каждой кухне.

Рецепт чистящей смеси

В первую очередь следует приготовить состав для чистки. Для этого потребуется:

лимонная кислота – 1 чайная ложка;

средство для мытья посуды – 1 столовая ложка;

уксус 9% – 2 столовые ложки.

Обозначенные компоненты нужно перемешать до растворения лимонной кислоты.

Чистка ванны

В получившемся составе смочить губку и пройтись по всей поверхности ванны, не забывая уделить особое внимание желтизне и ржавым потекам. Оставить на 5 минут. Вся грязь сама стечет по стенкам ванны. Останется все сполоснуть душем и наслаждаться чистотой.

А что с акриловами ваннами

Стоит заметить, что из-за уксуса 9% такой способ не подойдет для чистки акриловых ванн. Чтобы вернуть белоснежность таким поверхностям, достаточно соединить "лимонку" и воду в пропорции 1:1 и нанести на проблемные участки. Выдержать 10-15 минут и смыть.

Личный опыт хозяек

Между тем на интернет-просторах хозяйки делятся собственными способами чистки ванн:

"Я свою акриловую ванну мою каждый день жидким мылом с губкой". "У мамы старую запущенную ванну я отмыла саноксом. Но он со временем разъедает эмаль, поэтому подходит только для крайних случаев. У себя мою мылом." "Я желтый налет на акриловой ванне оттер за 3 минуты губкой со стиральным порошком".

